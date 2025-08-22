Укр Рус
Show24 Українські зірки Руслана вперше за довгий час показалася зі своєю 75-річною мамою
22 серпня, 12:34
2

Руслана вперше за довгий час показалася зі своєю 75-річною мамою

Софія Хомишин
Основні тези
  • Руслана Лижичко поділилася фото з 75-річною мамою на львівському вокзалі.
  • Фанати відзначили схожість Руслани з її мамою у коментарях до публікації.

Переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижичко поділилася сімейним фото. Співачка показала, який вигляд сьогодні має її 75-річна мама.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Руслани. 

Не пропустіть Лідія Таран сказала, чи спілкується з ексчоловіком Доманським, який виїхав з України

Так, артистка запостила фото з львівського залізничного вокзалу. Як виявилося, артистка зустрілася з Ніною Аркадіївною по дорозі в Чикаго.

Коротка зупинка у рідному Львові була обов'язковою, бо зустріч з мамою. Що може бути важливіше? Мама – моє натхнення,
– написала під світлиною Лижичко. 

 

У коментарях до публікації шанувальники виконавиці звернули увагу, що Руслана та Ніна Аркадіївна дуже схожі між собою.

  • "Це ж треба було мамі народити свою копію. Які гарні, щирі, справжні";
  • "Ви з мамою дуже схожі";
  • "Як дві сестрички";
  • "Яка неймовірно гарна мама. Дві красиві пані";
  • "Такі красуні. Дуже схожі".

Коментарі до допису Руслани / Скриншот з інстаграму

 

Зауважимо, що напередодні світлинами зі своєю мамою Світланою Вікторівною поділилася реперка alyona alyona. Цікаво, що у коментарях їй написали, що вона теж дуже схожа на матір. 