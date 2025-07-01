Разбилось стекло, пошли трещины по дому: Руслана рассказала о "прилете" возле своего дома

Украинская певица Руслана Лыжичко живет в доме под Киевом. На днях она рассказала о "прилете" возле своего жилья.

Детали знаменитость раскрыла в новом интервью. Кроме того, она призналась, что в такие моменты ее успокаивает. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание "Главком".

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Руслана поделилась, что видела, как беспилотник сбили всего в 300-500 метрах от ее дома. Один из взрывов выбил стекло, а другой повредил балкон, по стенам пошли трещины.

Артистка говорит, что в такие моменты ее успокаивает молитва.

Я глубоко верю в Бога, и я говорю, что сила молитвы – безгранична... Я поймала себя на мысли, что никогда не просила в молитве только за мой дом. Я молюсь, чтобы сбили дрон или ракету, и они упали где-то в поле, не на жилые районы. Если я узнаю, что есть прилет, есть жертвы, то воспринимаю свою молитву как недостаточную, не до конца сильную, думаю, что я не научилась достаточно правильно молиться. И молоться не за себя! Я считаю, что эгоизм приводит к самоуничтожению,

– объяснила Лыжичко.

Кстати, дом певицы очень необычный: там есть репетиционная база, студия звукозаписи, видеостудия, зимний сад и даже подземный бассейн. Все помещения питаются от возобновляемых источников: солнца, ветра и земли. А еще на крыше есть терраса с видом на природу. Фото экодома Руслана показывала на своей странице в фейсбуке.

Напомним, недавно в результате массированного обстрела Киева пострадала квартира Тараса и Елены Тополи. В ночь на 23 июня рядом с домом артистов упала российская баллистическая ракета. Взрывная волна задела их квартиру – выбило окна, сорвало бронированные двери, а часть стен обвалилась. К счастью, никто из семьи не пострадал.