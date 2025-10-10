В Украине возник скандал вокруг вьетнамской артистки Хо Куинь Хуонг, которая без разрешения исполняет адаптации хитов украинских артистов. Юриста уже начала искать Тина Кароль, а теперь на ситуацию отреагировала и Руслана.

Певица рассказала, что должна была сначала детально изучить вопрос, прежде чем давать комментарий. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Русланы.

Артистка подчеркнула, что музыка должна распространяться, но уважение к автору является фундаментом. Вьетнамская исполнительница кроме "Диких танцев" выложила на платформы и другие песни Русланы: "Аркан", "Dance with the wolves", "Скажи мне". Хо Куинь Хуонг даже выпустила ремикс на "Скажи мне" и указала себя автором.

Это уже совсем другой уровень нарушения (даже если бы были все разрешения). Потому что изменение авторства – это не интерпретация, а искажение самой сути. И это не только моральный вопрос. Это нарушение неотчуждаемых прав автора – тех, которые в принципе нельзя "передать" или "переоформить",

– написала исполнительница.

Руслана добавила, что в 2005 году заключила договор на создание кавера "Диких танцев", его издание на CD и только в пределах Вьетнама. Однако в этом документе не упоминались стриминговые платформы и включение трека в свой репертуар.

"Музыка имеет силу объединять, если ее не пытаются присвоить. Я всегда за свободу творчества, но не за бессовестные интерпретации, в которых теряются и законы, и моральные принципы", – подытожила Руслана.

Ранее Тина Кароль сделала публичное заявление на личной странице. Певица сказала, что будет искать юриста по вопросам интеллектуальной собственности.

Детали скандала