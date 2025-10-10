Укр Рус
10 октября, 13:15
2

Искажает суть, – Руслана о вьетнамской певице, которая без разрешения исполняет ее песни

Мария Касий
Основні тези
  • Вьетнамская певица Хо Куинь Хуонг без разрешения выполняет адаптации песен украинских артистов, в частности Русланы и Тины Кароль.
  • Руслана осудила действия Хо Куинь Хуонг, отметив, что изменение авторства песен является нарушением прав автора.

В Украине возник скандал вокруг вьетнамской артистки Хо Куинь Хуонг, которая без разрешения исполняет адаптации хитов украинских артистов. Юриста уже начала искать Тина Кароль, а теперь на ситуацию отреагировала и Руслана.

Певица рассказала, что должна была сначала детально изучить вопрос, прежде чем давать комментарий. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Русланы.

Артистка подчеркнула, что музыка должна распространяться, но уважение к автору является фундаментом. Вьетнамская исполнительница кроме "Диких танцев" выложила на платформы и другие песни Русланы: "Аркан", "Dance with the wolves", "Скажи мне". Хо Куинь Хуонг даже выпустила ремикс на "Скажи мне" и указала себя автором.

Это уже совсем другой уровень нарушения (даже если бы были все разрешения). Потому что изменение авторства – это не интерпретация, а искажение самой сути. И это не только моральный вопрос. Это нарушение неотчуждаемых прав автора – тех, которые в принципе нельзя "передать" или "переоформить", 
– написала исполнительница.

Руслана добавила, что в 2005 году заключила договор на создание кавера "Диких танцев", его издание на CD и только в пределах Вьетнама. Однако в этом документе не упоминались стриминговые платформы и включение трека в свой репертуар.

"Музыка имеет силу объединять, если ее не пытаются присвоить. Я всегда за свободу творчества, но не за бессовестные интерпретации, в которых теряются и законы, и моральные принципы", – подытожила Руслана.

Ранее Тина Кароль сделала публичное заявление на личной странице. Певица сказала, что будет искать юриста по вопросам интеллектуальной собственности.

Детали скандала

  • Хо Куинь Хуонг – 44-летняя известная вьетнамская певица и звезда телешоу.
  • В тиктоке недавно стали вирусными видео с ее концертов. Украинские слушатели заметили, что артистка использует и переводит песни, в частности Тины Кароль и Русланы Лыжичко.
  • Хо Куинь Хуонг перепела треки "Пупсик", "Дикие танцы" и другие.