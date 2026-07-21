Умер звезда "Диких танцев" Александр Гарбарчук: Руслана тронула пользователей сети постом о друге

Украинский шоу-бизнес понес тяжелую утрату. В ночь на 21 июля после длительной борьбы с онкологическим заболеванием скончался солист балета "Жизнь" Александр Гарбарчук. В 2004 году артист вместе с певицей Русланой принес Украине первую победу на "Евровидении".

Артист на протяжении нескольких лет боролся с раком желудка. Печальную новость о смерти танцора первой сообщила певица и телеведущая Лилия Ваврин. Она посвятила Александру трогательный пост, в котором поблагодарила его за годы дружбы, поддержку и общие воспоминания.

Александр Гарбарчук / фото из фейсбука

Вскоре на трагическую утрату отреагировала и Руслана. Певица опубликовала эмоциональное обращение, в котором выразила соболезнования семье Александра – жене, детям и брату. Артистка призналась, что ей очень сложно смириться со смертью близкого друга.

От нас ушел наш Саша Гарбарчук. Никакие слова не способны описать, что он для меня значит. Сегодня ночью не стало моего самого близкого друга… Друга, с которым мы объездили весь мир, дали сотни, если не тысячи концертов, который стоял со мной на сцене "Евровидения". Настоящий, безграничный, веселый, искренний, талантливый, патриотичный, энергичный, вдохновленный – таким он был и таким навсегда останется в наших сердцах,

– поделилась исполнительница.

Александр Гарбарчук был ключевым солистом балета "Жизнь". Именно этот хореографический коллектив выступал вместе с Русланой в Стамбуле в 2004 году. Их легендарный номер на песню "Дикие танцы" принес Украине историческую первую победу на престижном европейском песенном конкурсе.

Руслана и Александр Гарбарчук / фото из инстаграма

Известно, что в течение последних лет друзья, коллеги и неравнодушные поклонники неоднократно организовывали сбор средств на лечение танцора. Несмотря на все усилия, болезнь оказалась сильнее. Информацию о дате, времени и месте прощания с Александром Гарбарчуком семья сообщит позже.

Руслана "Дикие танцы" – смотреть выступление на "Евровидении" онлайн:

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