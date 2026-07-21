Артист протягом кількох років боровся з раком шлунка. Сумну звістку про смерть танцівника першою повідомила співачка та телеведуча Лілія Ваврин. Вона присвятила Олександрові щемливий допис, у якому подякувала за роки дружби, підтримку та спільні спогади.

Олександр Гарбарчук / фото з фейсбуку

Невдовзі на трагічну втрату відреагувала і Руслана. Співачка опублікувала емоційне звернення, в якому висловила співчуття родині Олександра – дружині, дітям та братові. Артистка зізналася, що їй дуже складно змиритися зі смертю близького друга.

Від нас пішов наш Сашко Гарбарчук. Жодні слова не в стані описати, що він для мене значить. Сьогодні вночі не стало мого найближчого друга… Друг, з яким ми об'їздили весь світ, дали сотні, якщо не тисячі концертів, який стояв зі мною на сцені "Євробачення". Справжній, безмежний, веселий, щирий, талановитий, патріотичний, драйвовий, натхненний – таким був і таким назавжди залишиться у наших серцях,

– поділилася виконавиця.

Олександр Гарбарчук був ключовим солістом балету "Життя". Саме цей хореографічний колектив виступав разом із Русланою у Стамбулі у 2004 році. Їхній легендарний номер на пісню "Дикі танці" приніс Україні історичну першу перемогу на престижному європейському пісенному конкурсі.

Руслана і Олександр Гарбарчук / фото з інстаграму

Відомо, що впродовж останніх років друзі, колеги та небайдужі прихильники неодноразово організовували збори коштів на лікування танцівника. Попри всі зусилля, хвороба виявилася сильнішою. Інформацію про дату, час та місце прощання з Олександром Гарбарчуком родина повідомить згодом.

Руслана "Дикі танці" – дивитися виступ на "Євробаченні" онлайн:

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