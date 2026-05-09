Не укладывается в голове, – SadSvit объяснил, почему его музыка популярна среди военных

Песни молодого украинского артиста SadSvit часто находят отклик не только среди аудитории его возраста, но и среди защитников. Певец поделился, с чем это может быть связано.

По мнению SadSvit, когда человек неискренен в своих высказываниях – это всегда чувствуется. Об этом он рассказал в интервью журналистам 24 Канала.

Певец считает, что его музыку слушает и популяризирует новое поколение военных из-за искренности. SadSvit подчеркивает, что он никогда не пытался что-то придумывать, а просто выливал свои эмоции в музыку.

Думаю, дело в искренности. Я всегда стараюсь быть искренним – не только в общении с людьми, но и в творчестве,

– поделился артист.

SadSvit добавил, что многие военные ему рассказывают о том, что не могут слушать другие треки артистов о войне, потому что они не отзываются. Тогда как песни Богдана в них "попадают".

"Не знаю, как это объяснить, но у меня до сих пор это не укладывается в голове. Единственное, что я понимаю: если это действительно так, значит, надо это усиливать и развивать", – подытожил SadSvit.

Напомним, в апреле 2022 года "Азов" использовал песню "Кассета" в видео, рассказывающем о буднях бойцов, которые защищают Мариуполь. Ролик разлетелся телеграмм-каналами, а трек возглавил чарты. В интервью Slukh SadSvit признавался, что это стало для него неожиданностью.

Что известно о SadSvit?

Богдан Розвадовский – настоящее имя SadSvit. Это украинский синти-поп и альт-поп исполнитель, автор песен и композитор.

Певец родился, вырос и учился в Ивано-Франковске. С раннего детства увлекался музыкой и с подросткового возраста осваивал программы для создания музыки. Сначала был битмейкером, а потом начал создавать первые треки.

Дебютный студийный альбом SadSvit – Cassette вышел в 2021 году и стал очень популярным в социальных сетях. 28 октября 2022 вышел его сингл "Силуэты" со "Структурой Счастья", который долгое время возглавлял чарты.

В начале полномасштабного вторжения певец выехал за границу, но недавно решил вернуться в Украину.