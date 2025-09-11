В Киеве стартовал саммит первых леди и джентльменов, и в соцсетях активно обсуждают не только повестку дня, но и образ Елены Зеленской.

Дело в том, что первая леди Украины очаровала гостей деловым и одновременно женственным нарядом. Сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Так, для встречи с коллегами из разных стран жена Президента выбрала белый костюм, состоящий из удлиненного жакета с акцентированными плечами и двойным рядом пуговиц, а также классических брюк прямого кроя. Образ завершили черные туфли на каблуке с острым носком, аккуратная прическа с легкими волнами и нежный нюдовый макияж. Из аксессуаров Елена Зеленская выбрала золотистые серьги и кольца.

Как выглядела Елена Зеленская на пятом Саммите первых леди и джентльменов / Фото с инстаграм-страницы первой леди

Что известно о пятом Саммите первых леди и джентльменов?