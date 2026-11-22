Для большинства людей роскошный дом с бассейном и большой террасой – настоящая мечта. Однако мировым знаменитостям даже этого недостаточно: они покупают целые острова, огромные поместья с виноградниками и недвижимость за десятки и сотни миллионов долларов.

Некоторые звезды превращают такие владения в место для семейного отдыха, другие – в настоящие частные курорты. "24 Канал" собрал самые дорогие и самые интересные покупки знаменитостей, которые трудно представить даже в самых смелых фантазиях.

Дэвид Копперфилд – архипелаг за 50 миллионов долларов

Мел Гибсон / Коллаж 24 Канал

Американский иллюзионист Дэвид Копперфилд решил не ограничиваться одним частным островом. В 2006 году он приобрел целый архипелаг из 11 островов на Багамах за 50 миллионов долларов. Впоследствии знаменитость вложил еще около 30 миллионов долларов, чтобы превратить эту территорию в роскошный курорт Islands of Copperfield Bay.

Там обустроили пять роскошных вилл, частные пляжи, спортивные площадки и даже кинотеатр под открытым небом. Интересно, что насладиться этим раем могут не только сам иллюзионист и его гости: острова сдают в аренду состоятельным отдыхающим.

Мел Гибсон – владелец огромного острова на Фиджи

Мел Гибсон / Getty Images

Актер Мел Гибсон также может похвастаться необычной недвижимостью. После успеха фильма "Страсти Христовы" в 2004 году он приобрел остров Маго на Фиджи. По сообщениям СМИ, покупка обошлась знаменитости примерно в 15 миллионов долларов.

Речь идет не о небольшом клочке суши посреди океана: площадь острова составляет около 5 400 акров. Он имеет вулканическое происхождение, а вокруг расположены коралловые рифы, пляжи с белым песком и живописные лагуны. Такая покупка позволила актеру обрести значительную приватность вдали от шумного Голливуда.

Джонни Депп – остров после "Пиратов Карибского моря"

Джонни Депп / Getty Images

Во время съемок "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп настолько полюбил Багамские острова, что решил приобрести один из них. В 2004 году актер заплатил примерно 3,6 миллиона долларов за остров Little Hall's Pond Cay площадью около 45 акров.

На территории есть несколько пляжей, пальмы, песчаные дюны и уютная лагуна. Особое внимание привлекают названия отдельных пляжей: некоторые из них актер посвятил близким людям, в частности своим детям и бывшей партнерше Ванессе Паради. В 2015 году остров даже стал местом проведения свадебных торжеств Деппа и Эмбер Херд.

Леонардо Ди Каприо – остров с планами по созданию экокурорта

Леонардо Ди Каприо / Getty Images

Леонардо Ди Каприо приобрел собственный остров еще в 2005 году. Речь идет о Blackadore Caye недалеко от побережья Белиза, за который актер, по сообщениям СМИ, заплатил 1,75 миллиона долларов.

Площадь острова составляет около 104 акров. Однако звезда планировал использовать его не просто как место для отдыха. Ди Каприо хотел создать там экологический курорт с частными виллами, бунгало и солнечными панелями. Проект неоднократно откладывался из-за изменения планов и опасений по поводу воздействия строительства на природу.

Ричард Брэнсон – остров, превратившийся в роскошный курорт

Ричард Бренсон / Getty Images

Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон приобрел остров Некер на Британских Виргинских островах в 1979 году. Тогда он заплатил за территорию площадью 74 акра примерно 120 тысяч долларов. Правда, на этом расходы предпринимателя не закончились: впоследствии он вложил еще около 10 миллионов долларов в превращение острова в роскошное место для отдыха.

Сегодня там расположены виллы в балийском стиле, которые могут принимать до 48 взрослых гостей. Среди известных гостей острова были Барак Обама, принцесса Диана и Мэрайя Кэри. А в 2007 году Брэнсон приобрел еще и соседний остров Москито примерно за 12,7 миллиона долларов.

Бейонсе и Jay-Z – поместье за 200 миллионов долларов

Бейонсе и Jay-Z / Getty Images

Не все знаменитости мечтают о собственных островах. Бейонсе и Jay-Z, например, сделали ставку на невероятно дорогое поместье в Малибу. В 2023 году супруги приобрели недвижимость за 200 миллионов долларов, установив на тот момент рекорд стоимости жилой недвижимости в Калифорнии.

Дом спроектировал известный японский архитектор Тадао Андо. Поместье занимает около 40 тысяч квадратных футов, а его минималистичная архитектура сочетает бетон и стекло. Из окон открывается вид на Тихий океан, а на территории есть бассейн, просторная зеленая зона и террасы. По данным Los Angeles Times, предыдущие владельцы предлагали недвижимость за 295 миллионов долларов, поэтому звездной паре удалось приобрести ее дешевле первоначальной цены.

К слову, в Голливуде привлекают внимание не только роскошные покупки звезд, но и их дети – например, сдети Энн Хэтэуэй, внешность которых сравнивают с мамой и папой.