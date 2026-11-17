Деякі зірки перетворюють такі володіння на місце для сімейного відпочинку, інші – на справжні приватні курорти. 24 Канал зібрав найдорожчі та найцікавіші покупки знаменитостей, які важко уявити навіть у найсміливіших фантазіях.

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Девід Копперфілд – архіпелаг за 50 мільйонів доларів

Мел Гібсон / Колаж 24 Канал

Американський ілюзіоніст Девід Копперфілд вирішив не обмежуватися одним приватним островом. У 2006 році він придбав цілий архіпелаг із 11 островів на Багамах за 50 мільйонів доларів. Згодом знаменитість вклав ще близько 30 мільйонів доларів, щоб перетворити територію на розкішний курорт Islands of Copperfield Bay.

Там облаштували п'ять розкішних вілл, приватні пляжі, спортивні майданчики та навіть кінотеатр просто неба. Цікаво, що насолодитися цим раєм можуть не лише сам ілюзіоніст та його гості: острови здають в оренду заможним відпочивальникам.

Мел Гібсон – власник величезного острова на Фіджі

Мел Гібсон / Getty images

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Актор Мел Гібсон також може похвалитися незвичайною нерухомістю. Після успіху фільму "Страсті Христові" у 2004 році він придбав острів Маго на Фіджі. За повідомленнями медіа, покупка обійшлася знаменитості приблизно у 15 мільйонів доларів.

Ідеться не про невелику ділянку суші посеред океану: площа острова становить близько 5 400 акрів. Він має вулканічне походження, а навколо розташовані коралові рифи, пляжі з білим піском і мальовничі лагуни. Така покупка дозволила акторові отримати неабияку приватність далеко від галасливого Голлівуду.

Джонні Депп – острів після "Піратів Карибського моря"

Джонні Деп / Getty images

Під час зйомок "Піратів Карибського моря" Джонні Депп настільки полюбив Багамські острови, що вирішив придбати один із них. У 2004 році актор заплатив приблизно 3,6 мільйона доларів за Little Hall's Pond Cay площею близько 45 акрів.

На території є кілька пляжів, пальми, піщані дюни та затишна лагуна. Особливу увагу привертають назви окремих пляжів: деякі з них актор присвятив близьким людям, зокрема своїм дітям і колишній партнерці Ванессі Параді. У 2015 році острів навіть став місцем весільних святкувань Деппа та Ембер Герд.

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Леонардо Ді Капріо – острів із планами на екокурорт

Леонардо Ді Капріо / Getty images

Леонардо Ді Капріо придбав власний острів ще у 2005 році. Йдеться про Blackadore Caye неподалік узбережжя Белізу, за який актор, за повідомленнями медіа, заплатив 1,75 мільйона доларів.

Острів займає близько 104 акрів. Однак зірка планував використати його не просто як місце для відпочинку. Ді Капріо хотів створити там екологічний курорт із приватними віллами, бунгало та сонячними панелями. Проєкт неодноразово відкладали через зміни планів і занепокоєння щодо впливу будівництва на природу.

Річард Бренсон – острів, який перетворився на розкішний курорт

Річард Бренсон / Getty images

Засновник Virgin Group Річард Бренсон придбав острів Некер на Британських Віргінських островах у 1979 році. Тоді він заплатив за територію площею 74 акри приблизно 120 тисяч доларів. Щоправда, на цьому витрати підприємця не закінчилися: згодом він вклав ще близько 10 мільйонів доларів у перетворення острова на розкішне місце для відпочинку.

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Сьогодні там розташовані вілли в балійському стилі, які можуть приймати до 48 дорослих гостей. Серед відомих відвідувачів острова були Барак Обама, принцеса Діана та Мерая Кері. А у 2007 році Бренсон придбав ще й сусідній острів Москито приблизно за 12,7 мільйона доларів.

Бейонсе та Jay-Z – маєток за 200 мільйонів доларів

Бейонсе та Jay-Z / Getty images

Не всі знаменитості мріють про власні острови. Бейонсе та Jay-Z, наприклад, зробили ставку на неймовірно дорогий маєток у Малібу. У 2023 році подружжя придбало нерухомість за 200 мільйонів доларів, встановивши на той момент рекорд вартості житлової нерухомості в Каліфорнії.

Будинок спроєктував відомий японський архітектор Тадао Андо. Маєток займає близько 40 тисяч квадратних футів, а його мінімалістична архітектура поєднує бетон і скло. З вікон відкривається краєвид на Тихий океан, а на території є басейн, простора зелена зона та тераси. За даними Los Angeles Times, попередні власники пропонували нерухомість за 295 мільйонів доларів, тож зірковій парі вдалося придбати її дешевше від початкової ціни.

До слова, у Голлівуді привертають увагу не лише розкішні покупки зірок, а й їхні діти – наприклад, сини Енн Гетевей, зовнішність яких порівнюють із мамою та татом.