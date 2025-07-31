В украинском шоубизнесе все больше звезд открыто говорят о своем выборе оставаться свободными от отношений или о завершении личных историй. Среди них успешные артистки и актрисы, которые ежедневно завоевывают сцены и сердца миллионов поклонников.

Show24 рассказывает подробнее о самых известных украинках, которые сейчас официально не объявили о своих отношениях.

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TAYANNA

Несмотря на свою открытость на сцене, TAYANNA сохраняет частную жизнь подальше от камер. Только летом 2024 года артистка призналась, что была влюблена, и именно это состояние вдохновляло ее на написание новых песен. Сейчас певица сосредотачивается на творчестве и воспитании своего сына Даниэля.

Злата Огневич

Известная певица была главной героиней второго сезона шоу "Холостячка" в 2021 году. В финале проекта она выбрала Андрея Задворного, однако вскоре после эфира пара объявила о разрыве. После этого Огневич рассказывала, что получает много мужского внимания, а в апреле этого года заинтриговала поклонников изменениями в личной жизни.

Мое сердце всегда занято и частично свободно, потому что я свободная женщина. Даже если я с любимым человеком, я все равно чувствую себя свободной, полноценной и целостной,

– заметила Огневич.

Анна Тринчер

В 2022 году Анна объявила о помолвке с блогером Александром Волошиным, но в 2023-м пара подтвердила разрыв. Тогда Тринчер сообщила о желании сделать паузу в личной жизни и восстановить эмоциональный баланс после изнурительных отношений. Более того, певица несколько раз заявляла, что не готова к новым отношениям, в частности после того, как один человек неадекватно вел себя с ней за рубежом. Впрочем, сейчас артистка больше не закрывает свое сердце от новых возможностей.

Я больше не боюсь одиночества, ведь оно стало для меня временем роста и самопознания. Теперь я знаю, что отношения должны дополнять жизнь, а не становиться его центром, и что настоящая гармония возможна только тогда, когда оба партнера готовы работать над собой и над своей связью,

– признавалась Тринчер.

Тина Кароль

После смерти мужа, продюсера Евгения Огира, в 2013 году, Тина не объявляла об отношениях. В нескольких интервью она признавала, что долгое время не была готова к новым романтическим отношениям, но впоследствии намекнула, что открыта к этому, если встретит достойного человека. К тому же недавно Кароль призналась, что ее не приглашают на свидания те, с кем бы она хотела. Другим же певица отказывает.

Ксения Мишина

Украинская актриса была главной героиней первого сезона реалити "Холостячка". После завершения шоу она некоторое время находилась в отношениях с победителем проекта Александром Эллертом, но в 2021 году пара объявила о разрыве. Несмотря на различные слухи в сети, касающиеся вероятных романов Ксении, актриса официально ничего не подтверждает. Недавно Мишина поехала вместе с мамой на отдых в Карпаты.