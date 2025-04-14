Что украинцы сейчас слушают на YouTube: 5 самых популярных треков

В последние недели украинские звезды порадовали поклонников музыкальными премьерами. Многие из них попали в тренды YouTube и держатся там на первых местах.

Среди первых самых популярных песен есть, в частности, те, что стали вирусными в тиктоке. Теперь они покоряют и YouTube. Подробнее о том, что сейчас слушают украинцы, читайте на Show 24.

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Рейтинг самых популярных треков на ютубе возглавил трек Алены Омаралиевой "Мужчина", который вышел две недели назад, но до сих пор держится в топе. Отрывок песни сначала завирусился в тиктоке и вызвал такой ажиотаж, что в соцсети создали ИИ-версию композиции. Поэтому певица поспешила запремьерить оригинальную версию.

Алена Омаргалиева – "Мужчина": смотрите видео онлайн

Второе место заняла мотивационная и весенняя песня "Зірочка палай" от Анны Тринчер. Этот трек недавно возглавил музыкальный чарт Apple Music. К слову, это помогло "сбросить" с первого места российско-башкирскую группу.

Анна Тринчер – "Зірочка палай": смотрите видео онлайн

На третьем месте – певица MamaRika и ее чувственная и романтическая песня "Зв'язок". Песня тоже получила бешеную популярность в тиктоке, ведь нашла отклик в сердцах военных и их семей, для которых так важно "не втратити зв'язок".

MamaRika – "Зв'язок": смотрите видео онлайн

К сожалению, четвертое место среди популярных треков занял российский. А вот на пятом месте – VARASH и DOVI с совместным синглом "Якщо це не любов". Это композиция о потере, воспоминания и настоящие чувства.

VARASH и DOVI – "Якщо це не любов": смотрите видео онлайн

Также в топ-10 вошли такие композиции от украинских звезд:

SAMCHUK, BURLA – "Коси";

CHEEV – "Як маяки";

"Білий Бо" – "Місяць, ром і трохи брехні";

Святослав Вакарчук – "Лютий не минає";

Артем Пивоваров – "Десь надходила весна".

Относительно развлекательного контента, в тренды ютуба попал новый выпуск шоу "Ср*ч" от "Львов на джипе". Он уже приобрел статус скандального из-за шуток о сексе без желания партнерши (сейчас этот отрывок удалили).