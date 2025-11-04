Звезда "Бриджертонов" стал самым сексуальным мужчиной мира по версии People

Ежегодно издание People определяет самых сексуальных мужчин мира. В этом году это звание получил звезда сериала "Бриджертоны" Джонатан Бейли.

Он исполнял роль лорда Энтони – самого старшего из Бриджертонов. К тому же в последние годы Джонатан появился в ряде других популярных лент, таких как "Путники", "Мир Юрского периода: Возрождение", "Wicked: Чародейка". Сообщает 24 Канал со ссылкой на People.

Кроме качественной актерской игры, Бейли отличается привлекательной внешностью и харизмой, что уже покорила сердца многих зрителей и зрительниц.

37-летний английский актер, полон шарма, остроумия и почти несправедливой красоты, превратился в одного из самых привлекательных звезд Голливуда,

– говорится в материале издания.

Джонатан уже поделился радостным известием о новом титуле в соцсетях.

Это большая честь. Мне невероятно приятно. И в то же время это кажется полнейшим абсурдом (смеется – 24 Канал.) Это был секрет, поэтому я очень рад, что теперь об этом узнают мои друзья и родные,

– сказал актер в комментарии People.

Заметим, что в прошлом году самым сексуальным мужчиной по версии People стал актер комедийного сериала "Офис" Джон Красински.

Что известно о Джонатане Бейли?