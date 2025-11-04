Зірка "Бріджертонів" став найсексуальнішим чоловіком світу за версією People

Щороку видання People визначає найсексуальніших чоловіків світу. Цьогоріч це звання отримав зірка серіалу "Бріджертони" Джонатан Бейлі.

Він виконував роль лорда Ентоні – найстаршого з-поміж Бріджертонів. До того ж останніми роками Джонатан з'явився в низці інших популярних стрічок, як-от "Подорожні", "Світ Юрського періоду: Відродження", "Wicked: Чародійка". Повідомляє 24 Канал з посиланням на People.

Окрім якісної акторської гри, Бейлі вирізняється привабливою зовнішністю та харизмою, що вже підкорила серця багатьох глядачів і глядачок.

37-річний англійський актор, сповнений шарму, дотепності й майже несправедливої вроди, перетворився на одного з найпривабливіших зірок Голлівуду,

– йдеться в матеріалі видання.

Джонатан вже поділився радісною звіткою про новий титул у своїх соцмережах.

Це велика честь. Мені неймовірно приємно. І водночас це здається цілковитим абсурдом (сміється – 24 Канал.) Це був секрет, тож я дуже радий, що тепер про це дізнаються мої друзі та рідні,

– сказав актор у коментарі People.

Зауважимо, що торік найсексуальнішим чоловіком за версією People став актор комедійного серіалу "Офіс" Джон Кразінські.

Що відомо про Джонатана Бейлі?