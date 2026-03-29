Спел "Шелковицу" и прыгнул в толпу: Положинский удивил появлением на концерте Люленова
- На сольном концерте Ивана Люленова в Киеве неожиданно выступил Александр Положинский, лидер группы "Тартак".
- Положинский, Люленов и Артем Дамницкий вместе исполнили песни "Шовковица" и "Наше лето".
28 марта Иван Люленов отыграл сольный концерт в киевском клубе Stereo Plaza. Артист подготовил сюрприз для поклонников – одним из приглашенных гостей стал лидер группы "Тартак" Александр Положинский.
Положинский выступил на сцене вместе с Люленовым и юмористом Артемом Дамницким. Появление лидера группы "Тартак" стало неожиданностью для зрителей, они встретили его громкими аплодисментами, пишет 24 Канал.
Кстати Уже не на фронте: где сейчас экс-лидер группы "Тартак" – Сашко Положинский
Сначала на сцену вышел Иван Люленов, позже к нему присоединился Александр Положинский, который зачитал рэп, а дальше появился Артем Дамницкий. Они исполнили вирусную песню "Шелковица".
Александр Положинский зачитал рэп: смотрите видео онлайн
Люленов, Положинский и Дамницкий спели "Шовковицу": смотрите видео онлайн
Артисты также исполнили легендарную песню группы "Тартак" "Наше лето". Весь зал пел в унисон "Солнце печет, река течет".
Люленов, Положинский и Дамницкий спели "Наше лето": смотрите видео онлайн
В конце выступления Люленов и Положинский попросили подойти ближе к сцене мужчин, ведь хотели прыгнуть в толпу. Сначала это сделал Александр, а после него Иван.
Александр и Иван прыгнули в толпу: смотрите видео онлайн
Показал бы кто-то мне такой видос в юности – не поверил бы. Наверное, самая неожиданная колаба на концерте Ивана Люленова,
– написал Артем Дамницкий в Threads.
Что известно об Александре Положинском?
Александр Положинский родился в Луцке. Свою карьеру начал в местной группе "Мухи в чае". Позже присоединился к панковскому проекту "Макаров & Петерсон" как шоумен.
В 1996 году артист узнал о фестивале "Червона рута". Чтобы принять в нем участие, нужна была группа. Так создался "Тартак", который в конце концов одержал победу.
В 2022 году группа официально прекратила существование. Однако Александр признавался, что думает о восстановлении "Тартака". Тем более в этом году коллективу исполняется 30 лет.
После начала полномасштабного вторжения Положинский подписал контракт на прохождение службы в резерве ВСУ. Он служил в 47-м батальоне (ныне 47-я отдельная механизированная бригада "Магура").
По состоянию здоровья артист прекратил службу в 47 ОМБр "Магура" и перешел в другое подразделение. Он начал работать на радиостанции "Армия FM".