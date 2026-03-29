Положинський виступив на сцені разом з Люленовим та гумористом Артемом Дамницьким. Поява лідера гурту "Тартак" стала несподіванкою для глядачів, вони зустріли його гучними оплесками, пише 24 Канал.
До речі Уже не на фронті: де зараз екслідер гурту "Тартак" – Сашко Положинський
Спершу на сцену вийшов Іван Люленов, пізніше до нього приєднався Олександр Положинський, який зачитав реп, а далі з'явився Артем Дамницьким. Вони виконали вірусну пісню "Шовковиця".
Артисти також виконали легендарну пісню гурту "Тартак" "Наше літо". Увесь зал співав в унісон "Сонце пече, річка тече".
Наприкінці виступу Люленов і Положинський попросили підійти ближче до сцени чоловіків, адже хотіли стрибнути у натовп. Спершу це зробив Олександр, а після нього Іван.
Показав би хтось мені такий відос у юності – не повірив би. Напевне, найнесподіваніша колаба на концерті Івана Люленова,
– написав Артем Дамницький у Threads.
Що відомо про Олександра Положинського?
Олександр Положинський народився в Луцьку. Свою кар'єру розпочав у місцевому гурті "Мухи в чаї". Пізніше долучився до панківського проєкту "Макаров & Петерсон" як шоумен.
У 1996 році артист дізнався про фестиваль "Червона рута". Щоб узяти в ньому участь, потрібен був гурт. Так створився "Тартак", який зрештою здобув перемогу.
У 2022 році гурт офіційно припинив існування. Проте Олександр зізнавався, що думає про відновлення "Тартака". Тим паче цьогоріч колективу виповнюється 30 років.
Після початку повномасштабного вторгнення Положинський підписав контракт на проходження служби в резерві ЗСУ. Він служив у 47-му батальйоні (нині 47-ма окрема механізована бригада "Маґура").
За станом здоров'я артист припинив службу у 47 ОМБр "Маґура" і перейшов в інший підрозділ. Він почав працювати на радіостанції "Армія FM".