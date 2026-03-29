Положинский выступил на сцене вместе с Люленовым и юмористом Артемом Дамницким. Появление лидера группы "Тартак" стало неожиданностью для зрителей, они встретили его громкими аплодисментами, пишет 24 Канал.

Сначала на сцену вышел Иван Люленов, позже к нему присоединился Александр Положинский, который зачитал рэп, а дальше появился Артем Дамницкий. Они исполнили вирусную песню "Шелковица".

Александр Положинский зачитал рэп: смотрите видео онлайн

Люленов, Положинский и Дамницкий спели "Шовковицу": смотрите видео онлайн

Артисты также исполнили легендарную песню группы "Тартак" "Наше лето". Весь зал пел в унисон "Солнце печет, река течет".

Люленов, Положинский и Дамницкий спели "Наше лето": смотрите видео онлайн

В конце выступления Люленов и Положинский попросили подойти ближе к сцене мужчин, ведь хотели прыгнуть в толпу. Сначала это сделал Александр, а после него Иван.

Александр и Иван прыгнули в толпу: смотрите видео онлайн

Показал бы кто-то мне такой видос в юности – не поверил бы. Наверное, самая неожиданная колаба на концерте Ивана Люленова,

– написал Артем Дамницкий в Threads.

Что известно об Александре Положинском?