Опять секс-скандал в Карпенко-Карого: известного режиссера и преподавателя обвинили в домогательствах

В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого разгорелся скандал из-за обвинений в сексуальных домогательствах. В центре внимания оказался Андрей Белоус – известный театральный режиссер, который с 2003 года возглавляет Театр на Левом берегу, а с 2012 года является директором-художественным руководителем Молодого театра.

Эта ситуация получила немалую огласку в сети. Поэтому, Show24 собрал все детали неприятного инцидента, которые сейчас известны.

Вас также может заинтересовать Не надо было лезть во "Дворец спорта", – известная певица резко высказалась о Klavdia Petrivna

Так, первой о сексуальных домогательствах публично заговорила 23-летняя София Сапожник. Сначала она анонимно рассказала об инциденте, однако впоследствии приняла решение раскрыть свою личность.

По словам девушки, все началось летом 2020 года, когда она только поступила в университет. Сначала преподаватель писал ей сообщения, где расспрашивал о семье и личной жизни. Впоследствии общение приобрело откровенно неприемлемый характер: Белоус якобы требовал интимные фотографии и делился собственными непрошеными снимками.

После обнародования первой истории появились новые свидетельства. Несколько бывших студенток анонимно рассказали "Громадському" о подобных случаях. Одна из девушек утверждает, что преподаватель пригласил ее в свой кабинет, где пытался поцеловать. Другая вспоминает, как Андрей Белоус предложил ей посмотреть спектакль из режиссерской ложи, уверяя в своем отсутствии, что оказалось неправдой.

Я была шокирована, не ожидала увидеть его. Он посадил меня обратно, начал удерживать и делать поступательные движения своим эрегированным членом о мое тело, при этом подавляя,

– заявила девушка.

К тому же, как рассказывают студентки, преподаватель прибегал к унижению и психологическому давлению, что заставило многих девушек или избегать кабинета Билоуса, или посещать его только группами.

Переписка Андрея Билоуса со студентками / Скриншоты из видео

Реакция университета на скандал с участием Андрея Билоуса

КНУТКиТ имени Карпенко-Карого начал служебное расследование. 21 января администрация университета подала заявление в полицию для проверки обнародованных фактов. Сейчас Андрей Билоус отстранен от преподавательской деятельности до завершения расследования.

Заявления, поступивших, – мы опросили господина Билоуса и передали в правоохранительные органы. Завтра утром будем понимать, как их квалифицируют правоохранители и сколько времени это займет. Все это время он не будет работать со студентами. Мы будем говорить о том, что он сделал/не сделал после того, как будет установлен факт,

– рассказала помощница ректора по административным вопросам Ольга Сухова.

Что говорит преподаватель, которого обвиняют в сексуальных домогательствах

Андрей Белоус заявил, что обратился в правоохранительные органы, но от дальнейших комментариев журналистам он отказывается до окончания следствия.

Стоит отметить, что администрация вуза вводит ряд превентивных мер: установка камер видеонаблюдения, запрет частного общения между преподавателями и студентами вне групповых чатов, проведение разъяснительной работы со студентами и преподавателями и совершенствование механизма студенческих обращений.

Между тем инициативная группа студентов и выпускников университета КНУТКиТ имени Карпенко-Карого продолжает собирать свидетельства о возможных случаях домогательств со стороны Андрея Белоуса. Они планируют подать коллективное заявление в полицию, чтобы привлечь больше внимания к проблеме.