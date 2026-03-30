Как за время карьеры изменилась Селин Дион, которая живет с неизлечимой болезнью

Сегодня, 30 марта, звезде мирового масштаба – Селин Дион, исполнилось 58 лет. Казалось, у нее есть все – успешная карьера, дети, любовь миллионов поклонников, однако беда в ее жизнь постучалась с приходом тяжелого недуга, из-за которого певица страдает как физически, так и морально.

Чего только стоит ее выступление на Евровидении, а также легендарный трек My Heart Will Go On к фильму "Титаник", который навсегда вошел в мировую историю. В день ее рождения 24 Канал покажет, как изменилась артистка и как она чувствует себя сейчас.

Карьера Селин Дион и изменения во внешности

Еще в юности Селин заявила о себе, когда менеджер Рене Анжели заложил свой дом, чтобы оплатить первый альбом девушки. Ее первым хитом стал трек La voix du bon Dieu. На обложке песни можно увидеть еще совсем молодую певицу, которая имела пышные волосы, однако ее особые черты лица до сих пор остаются неизменными.

Каждый последующий год стал для нее все более успешным. В 1988 году Селин Дион выступила на Евровидении от Швейцарии и победила. Хотя певица сначала считала, что швейцарской публике не захочется, чтобы их представляла артистка из Канады. Тогда ее стиль уже был немного измененным. Наряд стал более сдержанным, а волосы чаще всего были кудрявыми.

Следующим весомым шагом стала запись саундтрека к фильму "Красавица и чудовище". В 1998 году певица стала обладательницей Оскара за песню My Heart Will Go On в номинации "Лучшая оригинальная песня".

Интересно, что в 90-е годы артистка снова изменила свой образ. Выпрямила волосы, а образы становились все более изящными и дорогими.

К примеру, в 1999 году Селин надела белый мужской смокинг задом наперед. Тогда публика не поняла такого стиля и высмеяла звезду, однако сегодня считается, что таким вызовом модной индустрии звезда опередила тренды на годы вперед.

Отметим, что Селин вышла замуж в 1994 году за своего продюсера Рене. У пары родилось трое детей: Рене-Шарль (2001) и близнецы Эдди и Нельсон (2010).

К сожалению, в 1998 году мужчине диагностировали рак гортани. В 2013 произошел рецидив, и через три года любимый певицы умер.

Чем болеет Селин Дион?

О своем диагнозе исполнительница узнала в 2022 году. Речь идет о синдроме мышечной скованности, редкое неврологическое заболевание. Чтобы установить болезнь Селин, врачи потратили аж 10 лет. Все это время певица испытывала сильную боль.

Болезнь оставила отпечаток и на внешности артистки, ведь живя в постоянном тревожном состоянии, что сейчас может произойти приступ, не может не иметь влияния на внешнее и внутреннее состояние.

Селин Дион / Фото Getty Images

Известно, что болезнь повлияла на голосовые мышцы артистки, что привело к значительным изменениям в ее способности петь. Последствия болезни оказались настолько серьезными, что однажды из-за сильных мышечных спазмов певица сломала себе ребра.

В фильме "I Am: Celine Dion" звезда впервые откровенно рассказала о своей болезни. Певица даже оставила кадры, где она корчится от боли. Это изрядно напугало поклонников, ведь видеть свою любимицу в таком состоянии просто невыносимо.

Тогда она заявляла, что мечтает вернуться на сцену, однако пока учится жить с этой болезнью.

Где сейчас Селин Дион?

На днях издание Variety сообщило, что Селин анонсировала выступления в Париже в сентябре и октябре 2026 года. Однако пока менеджмент артистки эту информацию не подтвердил.