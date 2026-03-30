Чого тільки вартий її виступ на Євробаченні, а також легендарний трек My Heart Will Go On до фільму "Титанік", який назавжди увійшов у світову історію. У день її народження 24 Канал покаже, як змінилась артистка і як вона почувається зараз.

Може зацікавити Діва, яка ніколи не була заміжньою: як склалось особисте життя Леді Гаги

Кар'єра Селін Діон та зміни у зовнішності

Ще у юності Селін заявила про себе, коли менеджер Рене Анжелі заклав свій будинок, щоб оплатити перший альбом дівчини. Її першим хітом став трек La voix du bon Dieu. На обкладинці пісні можна побачити ще зовсім молоду співачку, яка мала пишне волосся, однак її особливі риси обличчя досі залишаються незмінними.

Кожен наступний рік став для неї все успішнішим. У 1988 році Селін Діон виступила на Євробачення від Швейцарії та перемогла. Хоч співачка спершу вважала, що швейцарській публіці не захочеться, щоб їх представляла артистка з Канади. Тоді її стиль вже був трохи зміненим. Вбрання стало більш стриманим, а волосся найчастіше було кучерявим.

Наступним вагомим кроком став запис саундтреку до фільму "Красуня та чудовисько". У 1998 році співачка стала власницею Оскара за пісню My Heart Will Go On у номінації "Найкраща оригінальна пісня".

Цікаво, що у 90-ті роки артистка знову змінила свій образ. Випрямила волосся, а образи ставали все витонченішими та дорогими.

До прикладу, у 1999 році Селін одягла білий чоловічий смокінг задом наперед. Тоді публіка не зрозуміла такого стилю й висміяла зірку, однак сьогодні вважається, що таким викликом модній індустрії зірка випередила тренди на роки вперед.

Зазначимо, що Селін вийшла заміж у 1994 році за свого продюсера Рене. У пари народилось троє дітей: Рене-Шарль (2001) й близнюки Едді та Нельсон (2010).

На жаль, у 1998 році чоловіку діагностували рак гортані. У 2013 стався рецидив, і через три роки коханий співачки помер.

На що хворіє Селін Діон?

Про свій діагноз виконавиця дізналась у 2022 році. Йдеться про синдром м'язової скутості, рідкісне неврологічне захворювання. Щоб встановити хворобу Селін, лікарі витратили аж 10 років. Увесь цей час співачка відчувала сильний біль.

Хвороба залишила відбиток і на зовнішності артистки, адже живучи у постійному тривожному стані, що зараз може статись приступ, не може не мати впливу на зовнішній та внутрішній стан.

Селін Діон / Фото Getty Images

Відомо, що хвороба вплинула на голосові м'язи артистки, що призвело до значних змін у її здатності співати. Наслідки хвороби виявилися настільки серйозними, що одного разу через сильні м'язові спазми співачка зламала собі ребра.

У фільмі "I Am: Celine Dion" зірка вперше відверто розповіла про свою хворобу. Співачка навіть залишила кадри, де вона корчиться від болю. Це неабияк налякало шанувальників, адже бачити свою улюбленицю у такому стані просто нестерпно.

Тоді вона заявляла, що мріє повернутись на сцену, однак наразі вчиться жити з цією хворобою.

Де зараз Селін Діон?

Днями видання Variety повідомило, що Селін анонсувала виступи у Парижі у вересні та жовтні 2026 року. Однак наразі менеджмент артистки цю інформацію не підтвердив.