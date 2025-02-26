Известный режиссер резко высказался о предательнице Ани Лорак: "Напыщенная провинциальная дева"

Украинский режиссер, продюсер и композитор Семен Горов высказался о предательнице Ани Лорак. Певица, которая родом из Черновицкой области, уже давно выбрала Россию и во время войны продолжает зарабатывать кровавые рубли.

Когда-то Горов снимал клипы для запроданки. Более того, Лорак сыграла главную роль в фильме 2001 года "Вечера на хуторе близ Диканьки", режиссером которого он является, пишет 24 Канал со ссылкой на проект "Наедине".

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Мое отношение ко многим украинским артистам начало меняться, как только они большую часть времени стали проводить не в Украине, а в России. Они прямо на глазах моих начали меняться. И меняться, как по мне, в худшую сторону. Становились более корыстными, дерзкими, грубыми, жлобами какими-то,

– признался Семен Горов.

Режиссер считает, что изменилась и Ани Лорак. Мужчина начал чувствовать, что ему не о чем разговаривать с артисткой, когда она долгое время была в России и работала с Филиппом Киркоровым.

Я начал чувствовать, что это уже какой-то другой человек. Не та девочка: такая тонкая, глубокая и улыбчивая, а это какая-то уже напыщенная провинциальная дева, такая хабалка,

– поделился режиссер.

Интервью с Семеном Горовым: смотрите видео онлайн

Ани Лорак предала Украину

Напомним, когда в 2014 году началась российско-украинская война, Ани Лорак продолжила строить свою карьеру в России, ее позиция не изменилась и после начала полномасштабного вторжения.

В октябре 2022 года Ани Лорак попала под санкции СНБО, а вместе с ней и другие предательницы: Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова и Регина Тодоренко.

А в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вел в действие решение СНБО о лишении предателей государственных наград. Среди которых была и Ани Лорак.