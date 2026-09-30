Защита имущества 11-летней Кайи: семья Панеттьери публично отреагировала на иск Кличко в суд

Близкие трагически погибшей голливудской актрисы Хейден Панеттьери прокомментировали решение Владимира Кличко обратиться в суд. Семья звезды полностью поддержала украинского боксера, который стремится получить опеку над наследством их общей дочери Кайи.

Родные знаменитости рассматривают иск Кличка исключительно как необходимую юридическую формальность. По их словам, спортсмен действует исключительно в интересах 11-летней девочки, которая является единственной наследницей всех активов своей матери. Об этом сообщило издание TMZ.

Владимир – замечательный отец, и мы ему благодарны,

– подчеркнули близкие Панеттьери.

Владимир Кличко с дочерью / фото из инстаграма

Они убеждены, что бывший жених актрисы – преданный отец, который как нельзя лучше позаботится о сохранности имущества. Кроме того, источники из окружения семьи пояснили: поскольку Кличко проживает за пределами США, официальная опека над наследством необходима ему для того, чтобы иметь законные рычаги и беспрепятственно защищать финансовые интересы Кайи в Америке.

Как стало известно ранее, Владимир Кличко требует от суда немедленно предоставить ему полномочия представителя наследства. Боксер серьезно опасается, что в случае затягивания дела активы могут быть присвоены посторонними лицами. Отмечается, что еще при жизни Хейден наняла службу охраны из-за проникновения неизвестного лица на территорию ее дома в Лос-Анджелесе.

Владимир Кличко и Гейден Панеттьери / Getty Images

После смерти звезды компания заменила замки в резиденции, а самые ценные вещи, в частности дизайнерскую одежду и аксессуары, в качестве меры предосторожности вывезли в безопасное место. Получение официальной опеки над имуществом даст Кличко исключительное право распоряжаться этими активами в интересах будущего дочери.