Путинист Безруков цинично украл идею "Культурного десанта": Коля Серга отреагировал

Российский актер и сторонник Владимира Путина Сергей Безруков присвоил себе идею "Культурного десанта", который действует в Украине с 2022 года. Основатель проекта Коля Серга отреагировал на инцидент.

Циничный поступок Безрукова Серга прокомментировал в программе "ЖВЛ". Музыкант совсем не удивлен, поскольку Россия годами ворует культуру других стран.

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Россия ворует все, что можно украсть. Это касается и материальных, и не материальных вещей. Российская культура во многом построена на воровстве. Я не верю в то, что у них что-то получится, потому что основная сила "Культурного десанта", что он человекоцентричный,

– подчеркнул Коля Серга.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, 2 июня Владимир Путин собрал заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского и языков народов РФ, где выступил и Сергей Безруков. Актер анонсировал "культурный десант" российских деятелей культуры в Абхазии и Киргизии.

Вы сказали, что у вас планируется культурный десант. Девиз десанта "никто, кроме нас". И вот этим многое объясняется. Я уверен, что и в вашем случае все будет на самом высоком уровне. Так, как работают наши десантники на поле боя,

– обратился российский диктатор к Безрукову.

Что такое "Культурный десант"?

"Культурный десант" – объединение военнослужащих, работающих над улучшением морально-психологического состояния, культурно-образовательного уровня и мотивации украинских бойцов.

Основателем "Культурного десанта" является Коля Серга. На сайте говорится, что команда создает "художественные и образовательные проекты, направленные на поддержку и развитие войска и построение тесных взаимосвязей между гражданскими и военными".

Среди инициатив объединения: "Книга на фронт", "Фронтовая студия", VOICE OF WAR, "Культурный лекторий", "Оркестр 59".