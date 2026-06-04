Цинічний вчинок Безрукова Сєрга прокоментував у програмі "ЖВЛ". Музикант зовсім не здивований, оскільки Росія роками краде культуру інших країн.

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Росія краде все, що можна вкрасти. Це стосується і матеріальних, і не матеріальних речей. Російська культура багато в чому побудована на крадіжках. Я не вірю в те, що в них щось вийде, тому що основна сила "Культурного десанту", що він людиноцентричний,

– наголосив Коля Сєрга.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, 2 червня Володимир Путін зібрав засідання Ради з реалізації держполітики у сфері підтримки російської та мов народів РФ, де виступив й Сергій Безруков. Актор анонсував "культурний десант" російських діячів культури в Абхазії та Киргизії.

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Ви сказали, що у вас планується культурний десант. Девіз десанту "ніхто, крім нас". І ось цим багато що пояснюється. Я впевнений, що й у вашому випадку все буде на найвищому рівні. Так, як працюють наші десантники на полі бою,

– звернувся російський диктатор до Безрукова.

Що таке "Культурний десант"?

"Культурний десант" – об'єднання військовослужбовців, що працюють над покращенням морально-психологічного стану, культурно-освітнього рівня та мотивації українських бійців.

Засновником "Культурного десанту" є Коля Сєрга. На сайті йдеться, що команда створює "мистецькі й освітні проєкти, що спрямовані на підтримку та розвиток війська та побудову тісних взаємозв'язків між цивільними й військовими".

Серед ініціатив об'єднання: "Книга на фронт", "Фронтова студія", VOICE OF WAR​, "Культурний лекторій", "Оркестр 59".