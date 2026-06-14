До сих пор не могу никак отойти, – известный блогер впервые вышел на связь после ДТП на спорткаре

Блогер Сергей Данилец впервые вышел на связь после ДТП. Он поделился подробностями инцидента.

Данилец опубликовал видеообращение к подписчикам на своей странице в инстаграме.

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Сергей Данилец попал в ДТП вечером 12 июня на спорткаре Aston Martin DB12, когда вместе с сыном ехал за продуктами. Блогер упрекнул людей, которые радуются чужому горю.

Впервые блогер попал в аварию на BMW. Мужчина вспомнил, что она произошла из-за неопытности, и признал свою вину. Однако Данилец отметил, что у него "вообще не упал моральный дух".

А здесь морально, конечно, до сих пор не могу никак отойти. Все потому, что сын был со мной в машине на пассажирском сиденье,

– признался он.

Сергей рассказал, что проехал на Aston Martin DB12 более 20 тысяч километров при различных погодных условиях: дождь, снег, гололед. Мужчина заметил, что это очень опасный автомобиль.

Езжу очень активно. Да, не без греха. Я это прекрасно понимаю, признаю. Но все равно стараюсь делать это более-менее разумно и адекватно,

– добавил блогер.

Данилец подчеркнул, что не впервые сел за руль такого автомобиля, поэтому знает, как им пользоваться. Блогер рассказал, что в момент аварии дорога была мокрой и автомобиль занесло.

Только хочу перестроиться, ее (машину – 24 Канал) резко бросает и раскручивает. Я до сих пор не понял, что произошло. Может, на полосу наехал, на лужу. Но лужи вроде бы не было. Честно, понятия не имею. Это больше всего и пугает – когда не можешь проанализировать, в чем проблема,

– отметил Данилец.

По словам блогера, машину крутило несколько секунд. В этот момент Сергей держал сына рукой.

Нас бросило в отбойник. Удар был не сильный, потому что скорость была небольшой. Запах гари. Я пытаюсь открыть сыну пассажирскую дверь, она заблокирована. Я беру его на руки, выламываю водительскую дверь, она тоже была заблокирована. Мы выходим, все хорошо,

– рассказал блогер.

Сергей отметил, что у сына небольшой ожог на шее.

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