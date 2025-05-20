Актер Сергей Кисель рассказал о романе с известной певицей и объяснил, почему они разошлись

Украинский актер Сергей Кисель поделился подробностями личной жизни. Он признался, что имел роман с известной певицей Мариной Маковий.

В интервью Алине Доротюк Кисель рассказал, что они познакомились на концерте, который продюсер Игорь Кондратюк делал для компании LG, пишет Show 24. Актера пригласили выступить на шоу, где хедлайнером была группа Boney M.

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В свое время Сергей Кисель участвовал в телепередаче "Караоке на майдане" и одержал победу в одном из выпусков. Позже актер попал в пятый сезон телепроекта "Шанс", однако не выиграл.

Кисель вспомнил, что Игорь Кондратюк организовывал концерт для компании LG, его пригласили выступить. Там были вокалисты из "Шанса", а хедлайнером стала легендарная немецкая диско-группа Boney M.

Именно на этом концерте Сергей Кисель познакомился с певицей Мариной Маковий, которая также участвовала в телепроекте "Шанс". Через некоторое время они начали встречаться. Актер рассказал, что это был 2005 год.

Сергей Кисель дал интервью Алине Доротюк: смотрите видео онлайн

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Почему Сергей Кисель и Марина Маковий разошлись

Кисель и Маковий выступали в дуэте, который впоследствии начал распадаться. Дело в том, что они остались без работы. По словам актера, Марина хотела, чтобы они попытались поработать отдельно, а Сергей начал ревновать.

Впоследствии Сергей Кисель и Марина Маковий разошлись. Актер признался, что не верит в творческие союзы, ведь говорит, что кто-то всегда должен быть на втором плане. Он вспомнил, что любовь была, но "все перешло в работу".

Причем в начале мы могли посылать друг друга на студии очень далеко, но выходили и все же возвращаться к тому, что мы пара. То есть мы разделяли работу и любовь, но видно работа победила. Ревность, затуманенный мозг,

– рассказал Кисель.

Сергей поделился, что долго пытался вернуть Марину. Однако отметил, что у нее была сильная обида. Маковий живет в Чехии, имеет мужа и дочь и работает вокалисткой. Сейчас бывшие влюбленные не общаются.