В інтерв'ю Аліні Доротюк Кисіль розповів, що вони познайомилися на концерті, який продюсер Ігор Кондратюк робив для компанії LG, пише Show 24. Актора запросили виступити на шоу, де хедлайнером був гурт Boney M.

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Свого часу Сергій Кисіль брав участь у телепередачі "Караоке на майдані" та здобув перемогу в одному з випусків. Пізніше актор потрапив у п'ятий сезон телепроєкту "Шанс", однак не виграв.

Кисіль пригадав, що Ігор Кондратюк організовував концерт для компанії LG, його запросили виступити. Там були вокалісти з "Шансу", а хедлайнером став легендарний німецький диско-гурт Boney M.

Саме на цьому концерті Сергій Кисіль познайомився зі співачкою Мариною Маковій, яка також брала участь у телепроєкті "Шанс". Через деякий час вони почали зустрічатися. Актор розповів, що це був 2005 рік.

Сергій Кисіль дав інтерв'ю Аліні Доротюк: дивіться відео онлайн

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Чому Сергій Кисіль та Марина Маковій розійшлися

Кисіль та Маковій виступали у дуеті, який згодом почав розпадатися. Річ у тім, що вони залишились без роботи. За словами актора, Марина хотіла, аби вони спробували попрацювати окремо, а Сергій почав ревнувати.

Згодом Сергій Кисіль та Марина Маковій розійшлися. Актор зізнався, що не вірить у творчі союзи, адже каже, що хтось завжди має бути на другому плані. Він пригадав, що кохання було, але "все перейшло в роботу".

При чому на початках ми могли посилати одне одного на студії дуже далеко, але виходили й все ж таки повертатися до того, що ми пара. Тобто ми розділяли роботу і кохання, але видно робота перемогла. Ревність, затьмарений мозок,

– розповів Кисіль.

Сергій поділився, що довго намагався повернути Марину. Однак зазначив, що у неї була сильна образа. Маковій живе в Чехії, має чоловіка та доньку і працює вокалісткою. Зараз колишні закохані не спілкуються.