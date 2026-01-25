Артисты Национальной оперы впервые прокомментировали скандал из-за участия в балете "Лебединое озеро"

На днях разгорелся скандал из-за участия премьера и примы-балерины Национальной оперы Украины, Сергея Кривоконя и Натальи Мацак, в балете "Лебединое озеро", который срежиссировал россиянин. Артисты впервые прокомментировали ситуацию.

Кривоконь и Мацак опубликовали официальное заявление на своих на своих страницах в инстаграме.

Кстати Премьера Национальной оперы лишили брони из-за участия в балете россиянина

Наталья Мацак и Сергей Кривоконь напомнили, что после начала полномасштабного вторжения "крупнейшие европейские сцены отказались от участия российских представителей балета". К мировой классике предложили приобщиться украинцам.

Мы стояли на своем – принципиально и непоколебимо: никакого намека на культуру агрессора. Мы предлагали собственные постановки. Нам сказали "хорошо", однако сразу после классики,

– признались артисты.

Мацак и Кривоконь отметили, что получить деньги на собственные постановки непросто, и Украина "не смогла" предложить миру много наработок.

Поэтому вот что имеем за четыре года: россияне возвращаются на европейские сцены. Потому что некоторые достижения прошлого уже давно превратились в классику мировой сцены, например – традиционный рождественский репертуар,

– объяснили они.

Премьер и прима-балерина Национальной оперы Украины утверждают, что когда согласились принять участие в европейской постановке рождественской классики, то не знали, что там будет фрагмент из "Лебединого озера" в европейской аранжировке. Более того, они отметили, что над балетом не работали россияне.

Мы хотим извиниться перед всеми, кто болезненно воспринял исполнение нами этого балета,

– добавили Наталья и Сергей.

Мацак и Кривоконь отметили, что благодаря балету имеют возможность рассказывать миру правду о войне России против Украины. Артисты считают это своим моральным долгом.

В 1991 году "Лебединое озеро" стало символом падения советской империи. Возможно, именно этот балет должен был бы звучать чаще, как напоминание о конце каждой империи зла. Мировую классику никто не отменит. Но мы имеем уникальный шанс заменить россиян на сценах и в сообществах, с которым напрямую можно влиять на настроения людей,

– заявили они.

Артисты добавили: "Или мы покажем украинский балет на мировой сцене, или это место займут они".

Наши внутренние распри и морализаторство (иногда с комсомольским привкусом) фактически открывают двери россиянам на мировую сцену. И закрывают украинцам доступ к коммуникации с европейцами на привычном для них языке искусства. В таком случае не будет места не только нашим мастерам балета, но и нашим постановкам, которые продвигали украинскую балетную традицию,

– утверждают Наталья и Сергей.

Мацак и Кривоконь верят, что украинский балет "может стать символом высокой, настоящей, самобытной украинской национальной культуры". Артисты отметили, что для этого нужно совместно действовать и продвигать его.

Полное заявление Натальи Мацак и Сергея Кривоконя / фото из инстаграма артистов

Что известно о скандале?