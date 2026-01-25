Кривоконь і Мацак опублікували офіційну заяву на своїх сторінках в інстаграмі.

До речі Прем'єра Національної опери позбавили броні через участь у балеті росіянина

Наталія Мацак і Сергій Кривоконь нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення "найбільші європейські сцени відмовились від участі російських представників балету". До світової класики запропонували долучитись українцям.

Ми стояли на своєму – принципово й непохитно: жодного натяку на культуру агресора. Ми пропонували власні постановки. Нам сказали "добре", однак одразу після класики,

– зізнались артисти.

Мацак і Кривоконь зазначили, що отримати гроші на власні постановки непросто, і Україна "не змогла" запропонувати світові багато напрацювань.

Тому ось що маємо за чотири роки: росіяни повертаються на європейські сцени. Бо деякі надбання минулого вже давно перетворилися на класику світової сцени, наприклад – традиційний різдвяний репертуар,

– пояснили вони.

Прем'єр і прима-балерина Національної опери України стверджують, що коли погодились взяти участь у європейській постановці різдвяної класики, то не знали, що там буде фрагмент з "Лебединого озера" у європейському аранжуванні. Ба більше, вони наголосили, що над балетом не працювали росіяни.

Ми хочемо перепросити у всіх, хто болісно сприйняв виконання нами цього балету,

– додали Наталія та Сергій.

Мацак і Кривоконь зазначили, що завдяки балету мають можливість розповідати світові правду про війну Росії проти України. Артисти вважають це своїм моральним обов'язком.

У 1991 році "Лебедине озеро" стало символом падіння радянської імперії. Можливо, саме цей балет мав би звучати частіше, як нагадування про кінець кожної імперії зла. Світову класику ніхто не скасує. Але ми маємо унікальний шанс заступити росіян на сценах і у спільнотах, з яким напряму можна впливати на настрої людей,

– заявили вони.

Артисти додали: "Або ми покажемо український балет на світовій сцені, або це місце займуть вони".

Наші внутрішні чвари й моралізаторство (іноді з комсомольським присмаком) фактично відкривають двері росіянам на світову сцену. І закривають українцям доступ до комунікації з європейцями звичною для них мовою мистецтва. У такому випадку не буде місця не лише нашим майстрам балету, а й нашим постановкам, які просували українську балетну традицію,

– стверджують Наталія та Сергій.

Мацак і Кривоконь вірять, що український балет "може стати символом високої, справжньої, самобутньої української національної культури". Артисти зауважили, що для цього потрібно спільно діяти й просувати його.

Повна заява Наталії Мацак і Сергія Кривоконя / фото з інстаграму артистів

Що відомо про скандал?