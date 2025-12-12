Уже 10 лет в браке: на ком женат Сергей Притула

Не секрет, что для Сергея Притула это второй брак. Но если с первой возлюбленной не удалось уберечь отношения, то с новой женой образовался крепкий союз.

Волонтер женился на Екатерине Сопельник, которая родом из Донецка. Пара познакомилась во время работы на "Новом канале". 24 Канал расскажет историю любви супругов, которая превратилась в крепкий брак.

Что известно о второй жене Сергея Притулы?

Екатерина училась в Донецком техническом колледже, а затем поступила в университет имени Василия Стуса, где училась по специальности международной экономики. Но работать по специальности девушка не пошла.

Она переехала в Киев и устроилась на должность администратора на "Новом канале". Впоследствии начала идти по карьерной лестнице. Сопельник стала линейным продюсером утреннего шоу "Подъем", а впоследствии работала над другими проектами, в частности – "Страсти по Ревизору".

Екатерина Сопельник / Фото из инстаграма

Второй брак Сергея Притулы и рождение детей

Екатерина и Сергей познакомились именно на "Новом канале". В тот момент ведущий был еще женат, поэтому отношения между ними были исключительно профессиональные. Но после развода Притула и Сопельник закрутили роман, о котором не афишировали вплоть до момента бракосочетания.

Пара поженилась 28 августа 2025 года. Свадьбу отгуляли в кругу родных людей во Львове.

Свадьба Сергея Притулы и Екатерины Сопельник / Фото из соцсетей

В этом году пара отпраздновала десять лет супружеской жизни.

Интересно, что некоторое время Екатерина была еще и финансовым директором проекта "Варьяты шоу", которым руководил Притула.

В 2017 году женщина подарила любимому дочь, которую назвали Соломией. В 2021 году родилась девочка Стефания. А в этом году, у супругов родился сын Марко.

Дети Сергея Притулы и Екатерины Сопельник / Фото из инстаграма

Что известно о первой жене Сергея Притулы?

В 2007 году Сергей познакомился с Юлией Андрийчук, а уже через год у них родился сын Дмитрий. Но этот союз продлился всего до 2013 года. Пара решила расстаться.

Сергей Притула с первой женой / Фото из сети

Волонтер рассказывал, что это произошло из-за его неумения распределять время на работу и семью.

В недавнем интервью мужчина рассказал, что споры с Юлей бывают, но все они касаются исключительно сына Дмитрия и всего, что связано с ним.