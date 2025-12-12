Уже 10 років у шлюбі: з ким одружений Сергій Притула

Не секрет, що для Сергія Притула це другий шлюб. Та якщо з першою коханою не вдалось вберегти стосунки, то з новою дружиною утворився міцний союз.

Волонтер одружився з Катериною Сопельник, яка родом із Донецька. Пара познайомилась під час роботи на "Новому каналі". 24 Канал розповість історію кохання подружжя, яке перетворилось у міцний шлюб.

Що відомо про другу дружину Сергія Притули?

Катерина навчалась у Донецькому технічному коледжі, а згодом вступила до університету імені Василя Стуса, де навчалась за фахом міжнародної економіки. Та працювати за спеціальністю дівчина не пішла.

Вона переїхала до Києва й влаштувалась на посаду адміністратора на "Новому каналі". Згодом почала йти по кар'єрній драбині. Сопельник стала лінійною продюсеркою ранкового шоу "Підйом", а згодом працювала над іншими проєктами, зокрема – "Страсті за Ревізором".

Катерина Сопельник / Фото з інстаграму

Друге одруження Сергія Притули та народження дітей

Катерина та Сергій познайомились саме на "Новому каналі". У той момент ведучий був ще одружений, тому стосунки між ними були виключно професійні. Та після розлучення Притула та Сопельник закрутили роман, про який не афішували аж до моменту одруження.

Пара одружилась 28 серпня 2025 року. Весілля відгуляли у колі найрідніших людей у Львові.

Весілля Сергія Притули та Катерини Сопельник / Фото з соцмереж

Цього року пара відсвяткувала десять років подружнього життя.

Цікаво, що певний час Катерина була ще й фінансовою директоркою проєкту "Вар'яти шоу", яким керував Притула.

У 2017 році жінка подарувала коханому доньку, яку назвали Соломією. У 2021 році народилась дівчинка Стефанія. А цього року, у подружжя народився син Марко.

Діти Сергія Притули та Катерини Сопельник / Фото з інстаграму

Що відомо про першу дружину Сергія Притули?

У 2007 році Сергій познайомився з Юлією Андрійчук, а вже через рік у них народився син Дмитро. Та цей союз протривав всього до 2013 року. Пара вирішила розлучитись.

Сергій Притула з першою дружиною / Фото з мережі

Волонтер розповідав, що це сталося через його невміння розподіляти час на роботу та сім'ю.

У нещодавньому інтерв'ю чоловік розповів, що суперечки з Юлею бувають, але всі вони стосуються виключно сина Дмитра та всього, що пов'язано з ним.