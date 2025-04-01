"Уже такие взрослые": Сергей Притула впервые за долгое время показал, как выглядят его дочери

Сергей Притула не часто делится семейными кадрами в социальных сетях. В то же время на днях сделал исключение.

Он показал, как выглядят две его дочери. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Притулы.

Интересно Интрига раскрыта: скандальная Алхим назвала имя женатого бизнесмена, с которым имела роман

Так, на фото можно увидеть Соломию и Стефанию, которые призывают задонатить на помощь Силам Обороны Украины. Фото волонтер сделал у себя дома. Девочки стояли в гостиной на фоне елки.

Приобщиться к сбору можно по ссылке.

В комментариях под постом пользователи отметили, что девочки за последнее время очень выросли.

Подписчики Сергея Притулы высказались о его дочерях / Скриншоты из инстаграм-сторис

Напомним, мамой девочек является жена Сергея Притулы Екатерина, с которой они поженились в 2015 году. В августе супруги будут отмечать 10 годовщину свадьбы.

Заметим, также у Сергея Притулы есть син Дмитрий от предыдущего брака. Смотрите, как выглядит 16-летний сын Притулы.