Сергей Притула будет крестить одномесячного сына: кого планирует брать в кумовья
- Сергей Притула и его жена решили отложить крещение сына Марка, пока он не подрастет, чтобы он мог быть "участником процесса".
- Притула отметил, что они не выбирают кумовьев по рейтингам, а по доверию и совместному опыту.
1 августа украинский телеведущий Сергей Притула в четвертый раз стал отцом. Его жена Екатерина родила сына Марка.
Теперь стало известно, покрестили ли супруги уже малыша. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Утро в Большом городе".
Так, Сергей Притула дал комментарий журналистам, где отметил, что ему нравится, когда ребенок во время крестин является "участником процесса", поэтому они с любимой ждут, пока малыш подрастет и уже тогда будут праздновать его крещение.
Ксения Малинюк поинтересовалась у шоумена, кто станет крестными родителями мальчика и планируют ли они пригласить кого-то из украинского шоу-бизнеса, например, Лесю Никитюк.
Мы не выбираем кумовьев по рейтингам. Мы выбираем кумовьев по их жизни, их делах, каком-то прожитом уже вместе опыта. Это люди, которым ты доверяешь нести ребенка к кресту. Это очень важно,
– ответил Сергей Притула.
Для справки! От первого брака у Притулы есть сын Дмитрий, которому в октябре исполнится 17 лет. С нынешней женой Екатериной шоумен, кроме Марка, воспитывает еще двух дочерей – Соломию и Стефанию.
Что известно о новорожденном сыне Сергея Притулы?
- Известный телеведущий стал отцом Марка 1 августа 2025 года, а однако рассказал об этом не сразу. Радостной вестью он поделился лишь 4 августа, тогда Сергей заявил, что мальчик появился на свет в день траура по погибшим после очередного российского обстрела столицы.
- Притула с женой скрывали беременность от публики. По словам волонтера это из-за того, что они "не нуждались в лишнем внимании".
- 24 августа, в День Независимости, Сергей Притула показал милое видео с Марком.