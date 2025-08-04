Сегодня, 4 августа, стало известно, что у Сергея Притулы родился сын. Волонтер поделился еще несколькими фото с Марком и рассекретил, когда мальчик появился на свет.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук Притулы. Он высказался о рождении четвертого ребенка.

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Сергей Притула опубликовал фото, где держит сына на руках. Волонтер рассказал, что Марко родился, когда Киев был в трауре по погибшим в результате очередной российской атаки.

Вероятно, мальчик появился на свет 1 августа. В ночь на 31 июля России атаковала столицу, разрушив, в частности, дома в Святошинском и Соломенском районах. Погиб 31 человек, среди них 5 детей.

Это тот момент, когда ты даже радость от появления малыша не можешь почувствовать сполна, потому что сердце разрывается от боли потери. Потому что нет во время такого горя чужих детей. Это наши дети. Наши слезы, наша общая боль,

– написал Притула.

Сергей Притула с сыном / Фото из инстаграма волонтера

В то же время волонтер признался, что для него рождение Марка и других детей в Украине – "это что-то, что наперекор планам и желаниям врагов". Притула подчеркнул, что россиянам не удастся уничтожить украинцев.

Мы были, мы есть, мы будем. Мы будем рождаться, несмотря на их желание нашего исчезновения. Будем петь колыбельные, несмотря на вой сирен. И, с Божьей помощью, взрастим сильнейшее поколение украинцев – закаленных, с хорошей памятью и геном устойчивости,

– добавил он.

Сергей Притула в четвертый раз стал отцом / Фото с телеграмм-канала волонтера

Сергей Притула и Марко / Фото из телеграмм-канала волонтера

Сергей поблагодарил жену Екатерину за рождение сына, врачам – за чуткость и заботу, Марку – за то, что "не создавал маме хлопот во время родов" и Силам обороны Украины – за защиту.

"Счастливой судьбы, Марко! Как бы дальше не было сложно, но ты родился в лучшей стране на планете Земля. Поэтому вырасти ее достойным сыном!", – подытожил волонтер.