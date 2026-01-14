14 января, 19:36
Сергей Притула встретился с Владимиром Зеленским и показал кадры из Офиса Президента
Основні тези
- Сергей Притула встретился с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить важность волонтерского движения для обороны Украины.
- Притула активно сосредоточился на волонтерстве после начала войны в 2022 году, оставив развлекательное ТВ.
Волонтер и общественный деятель Сергей Притула встретился с Владимиром Зеленским. Он рассказал детали в соцсетях.
Кроме того, показал кадры из Офиса Президента. Пишет 24 Канал со ссылкой на его страницу в инстаграме.
Сергей Притула поблагодарил президента Украины за предметный разговор о важности работы волонтерского движения в укреплении обороноспособности страны.
Общая цель – победа, требует синхронизации усилий. Спасибо за готовность слышать и помогать,
– написал он под фото с Владимиром Зеленским.
Чем сейчас занимается Сергей Притула?
- Карьеру Притула начал на радио, в частности на "Радио Тернополь", а впоследствии сотрудничал со столичными FM-станциями.
- Он был резидентом Comedy Club UA, вел ряд популярных проектов "Нового канала", в частности "Подъем", "Файна Юкрайна", "Кто сверху?", "СуперИнтуиция" и "Дети против звезд". Об этом указано на сайте телеканала.
- Также Сергей Притула неоднократно был ведущим Украинского национального отбора на Евровидение.
- Кроме телевидения, снимался в кино, в частности в фильме "Секс и ничего личного", где сыграл одну из главных ролей.
- В то же время после начала полномасштабной войны в 2022 году Сергей Притула оставил развлекательное ТВ, сосредоточившись на волонтерстве и помощи ВСУ. Сейчас он также ведет подкаст "Гуртом та вщент" вместе с комиком Антоном Тимошенко.