Сергей Притула заговорил о возможной мобилизации сына: "Я поддерживаю его выбор"

Волонтер Сергей Притула воспитывает четверых детей. Его старший сын Дмитрий в прошлом году окончил школу и поступил в университет.

Сергей Притула в интервью Суспільне Культура рассказал о 17-летнем Дмитрии и его потенциальной мобилизации. Волонтер признался, что общается с сыном на эту тему.

У него есть интерес к современным технологиям. Когда у него были каникулы, я брал его к себе в фонд. Он занимался прошивкой дронов. Это интересная работа для молодого парня, который уже понимает, как работать с паяльником,

– поделился Сергей Притула.

Бывший телеведущий добавил, что сейчас также говорит с Дмитрием о том, чтобы парень получил образование. Сейчас он учится на первом курсе КПИ.

"Захочет ли он дальше сочетать это с выбором в военном направлении? У него есть такое желание. Не вынимайте из меня заранее определенные вещи, пока они не произошли. Но, коротко говоря, в нашей семье я единственный, кто поддерживает его выбор. Как уж случится, это его собственное решение", – подытожил волонтер.

Отметим, год назад в интервью BIHUS Info Сергей Притула рассказывал, что его сын придерживается всех правил воинского учета. Дмитрий уже стоит на учете в ТЦК.

Что известно о детях Сергея Притулы?

Волонтер и общественный деятель является многодетным отцом – он воспитывает четырех детей. Старший сын Дмитрий родился в 2008 году в первом браке с Юлией Андрейчук. Примерно через 5 лет пара развелась, но сохранила хорошие отношения.

Во втором браке с Екатериной Сопельник у Сергея Притулы родились дочери – Соломия и Стефания. В августе 2025 года стало известно о пополнении в семье Притулы – у них родился сын Марко. Сергей редко рассказывает о личном, но часто говорит, что дети – главная его опора во время войны.