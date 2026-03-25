Сергій Притула в інтерв'ю Суспільне Культура розповів про 17-річного Дмитра та його потенційну мобілізацію. Волонтер зізнався, що спілкується з сином на цю тему.

У нього є інтерес до сучасних технологій. Коли у нього були канікули, я брав його до себе у фонд. Він займався прошивкою дронів. Це цікава робота для молодого хлопця, який уже тямить, як працювати з паяльником,

– поділився Сергій Притула.

Колишній телеведучий додав, що наразі також говорить з Дмитром про те, щоб хлопець здобув освіту. Зараз він навчається на першому курсі КПІ.

"Чи захоче він далі поєднувати це з вибором у військовому напрямку? У нього є таке бажання. Не виймайте з мене заздалегідь певні речі, поки вони не сталися. Але, коротко кажучи, у нашій родині я єдиний, хто підтримує його вибір. Як вже трапиться, це його власне рішення", – підсумував волонтер.

Зазначимо, рік тому в інтерв'ю BIHUS Info Сергій Притула розповідав, що його син дотримується всіх правил військового обліку. Дмитро вже стоїть на обліку в ТЦК.

Що відомо про дітей Сергія Притули?

Волонтер та громадський діяч є багатодітним батьком – він виховує чотирьох дітей. Старший син Дмитро народився у 2008 році у першому шлюбі з Юлією Андрійчук. Приблизно через 5 років пара розлучилась, але зберегла хороші відносини.

У другому шлюбі з Катериною Сопельник у Сергія Притули народилися доньки – Соломія та Стефанія. У серпні 2025 року стало відомо про поповнення у сім'ї Притули – у них народився син Марко. Сергій рідко розповідає про особисте, але часто каже, що діти – головна його опора під час війни.