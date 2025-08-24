Известный шоумен и волонтер Сергей Притула 24 августа обратился к украинцам с важным посланием: он призвал родителей говорить с детьми о независимости Украины и объяснять, какой ценой она приобретается.

В частности, Притула признался, что имел такой разговор со своими дочерьми – 4-летней Стефанией и 8-летней Соломией. Сообщает Show 24 со ссылкой на онлайн-трансляцию 24 Канала.

Не пропустите Известный украинский актер шокировал историей, как ему оторвало палец на скалодроме

Так, в прямом эфире Сергей Притула рассказал, что этот разговор был тяжелым, но очень необходимым для его дочерей.

Я говорил с ними о независимости, я объяснял им, что это такое. И дети задали мне простой и одновременно очень сложный вопрос. Они сказали: "Почему россияне хотят нас убить?",

– вспомнил шоумен.

Телеведущий признался, что дать ответ было непросто, ведь маленьким детям сложно объяснять термины геополитики или истории.

Ты на пальцах пытаешься объяснить, что рабы не хотят быть свободными, они хотят иметь своих рабов. И что русские нам завидуют. Потому что мы имеем то, чего не имеют они, и они хотят это у нас отобрать. Они завидуют улыбкам наших детей, потому что у них таких нет. Они хотят отобрать уют вашей детской комнаты и тому подобное,

– рассказал Притула.

Он также подчеркнул, что важно воспитывать детей в благодарности всем, кто боролся за независимость Украины и защищает ее сегодня.

Онлайн-трансляция 24 Канала: смотрите видео

Заметим, также в День Независимости Украины Сергей Притула показал трогательное видео с новорожденным сыном.