Он поделился откровенной историей о том, как это произошло и показал, как сейчас выглядит его рука. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Логая.

Не пропустите Приятно и неожиданно, – Джамала получила награду от Зеленского

Актер рассказал, что инцидент произошел три недели назад. По словам Артура, во время занятия обручальное кольцо на руке зацепилось за кнопку на стене, произошел рывок, и палец мгновенно оторвало.

Вечер, я приехал за полчаса до закрытия на скалодром к жене и к малому, чтобы провести время вместе. Мы начали лазить. Там есть такая кнопка, которую ты нажимаешь, когда стартуешь, и идет время, и в конце нажимаешь на стоп. Вот я нажал стоп, и в этот момент обручальное кольцо на правой руке зацепилось за эту кнопку, и в этот момент трос был не в сильном натяжении, потому что я уже отпустил руку, и должен был бы спускаться, но произошел рывок и палец зацепился. Я увидел, как мой палец буквально вмиг отрывается и летит вниз,

– шокировал признанием Логай.

Мужчине сразу вызвал скорую и забрал палец с собой, но из-за характера травмы врачи не смогли его пришить. Поэтому актер призвал всех во время занятий спортом обязательно снимать украшения, ведь думать о собственной безопасности – это наша ответственность.

Заметим, накануне известный телеведущий Анатолий Анатолич попал в больницу из-за серьезной травмы.