Кроме того, обратилась с важной просьбой к неравнодушным. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Саши Норовой.

Вас также может заинтересовать Лайма Вайкуле спела "Щедрик" в рекламе АТБ: украинцы возмущены выбором бренда

Александра опубликовала пост, в котором призналась мужу в любви и показала их совместное видео с концерта.

Миша, я так жду твоего поцелуя. Так жду! Каждую минутку, каждую, молюсь о тебе Богу и верю изо всех сил, что мы еще поцелуемся. Люблю тебя,

– написала артистка.

К тому же на странице группы ADAM в инстаграме появилась публикация о том, что в пятницу, 28 ноября, в 19:00 в Свято-Михайловском Златоверхом соборе состоится молебен за здоровье Михаила. Его жена пригласила всех желающих присоединиться к общей молитве.

Что известно о состоянии здоровья Михаила Клименко?