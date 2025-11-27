Кроме того, обратилась с важной просьбой к неравнодушным. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Саши Норовой.
Александра опубликовала пост, в котором призналась мужу в любви и показала их совместное видео с концерта.
Миша, я так жду твоего поцелуя. Так жду! Каждую минутку, каждую, молюсь о тебе Богу и верю изо всех сил, что мы еще поцелуемся. Люблю тебя,
– написала артистка.
К тому же на странице группы ADAM в инстаграме появилась публикация о том, что в пятницу, 28 ноября, в 19:00 в Свято-Михайловском Златоверхом соборе состоится молебен за здоровье Михаила. Его жена пригласила всех желающих присоединиться к общей молитве.
Что известно о состоянии здоровья Михаила Клименко?
- Артист в течение последних двух месяцев проходит лечение от туберкулезного менингита – это форма туберкулеза, которая поражает не легкие, а оболочки головного или спинного мозга. Бактерия попадает в мозг через кровь, вызывая воспаление оболочек, что может вызвать отек и нарушение сознания.
- Коллега Михаила, певец PARFENIUK, рассказывал, что у Клименко были проблемы со спиной, поэтому он долгое время лечился. На фоне приема препаратов у него развился туберкулез.
- По словам Саши Норовой, один день лечения стоит семье более 25 тысяч гривен, поэтому жена артиста открыла сбор на покрытие медицинских расходов.