Крім того, звернулася з важливим проханням до небайдужих. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Саші Норової.
Олександра опублікувала пост, у якому зізналася чоловікові у коханні й показала їхнє спільне відео з концерту.
Міша, я так чекаю твого поцілунку. Так чекаю! Кожну хвилинку, кожну, молюся про тебе Богу і вірю щосили, що ми ще поцілуємося. Люблю тебе,
– написала артистка.
До того ж на сторінці гурту ADAM в інстаграмі з'явилася публікація про те, що у п'ятницю, 28 листопада, о 19:00 у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться молебень за здоров'я Михайла. Його дружина запросила всіх охочих долучитися до спільної молитви.
Що відомо про стан здоров'я Михайла Клименка?
- Артист протягом останніх двох місяців проходить лікування від туберкульозного менінгіту – це форма туберкульозу, яка вражає не легені, а оболонки головного чи спинного мозку. Бактерія потрапляє до мозку через кров, спричиняючи запалення оболонок, що може викликати набряк та порушення свідомості.
- Колега Михайла, співак PARFENIUK, розповідав, що в Клименка були проблеми зі спиною, тож він тривалий час лікувався. На тлі приймання препаратів у нього розвинувся туберкульоз.
- За словами Саші Норової, один день лікування коштує родині понад 25 тисяч гривень, тож дружина артиста відкрила збір на покриття медичних витрат.