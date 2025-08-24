Він поділився відвертою історією про те, як це сталося і показав, який вигляд зараз має його рука. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Логая.

Актор розповів, що інцидент стався три тижні тому. За словами Артура, під час заняття обручка на руці зачепилася за кнопку на стіні, стався ривок, і палець миттєво відірвало.

Вечір, я приїхав за пів години до закриття на скеледром до дружини й до малого, аби провести час разом. Ми почали лазити. Там є така кнопка, яку ти натискаєш, коли стартуєш, і йде час, і в кінці натискаєш на стоп. Ось я натиснув стоп, і в цей момент обручка на правій руці зачепилася за цю кнопку, і в цей момент трос був не в сильному натяжінні, тому що я вже відпустив руку, і мав би спускатися, але стався ривок і палець зачепився. Я побачив, як мій палець буквально вмить відривається і летить вниз,

– шокував зізнанням Логай.

Чоловіку одразу викликав швидку та забрав палець із собою, але через характер травми лікарі не змогли його пришити. Тож актор закликав усіх під час занять спортом обов'язково знімати прикраси, адже думати про власну безпеку – це наша відповідальність.

Зауважимо, напередодні відомий телеведучий Анатолій Анатоліч потрапив до лікарні через серйозну травму.