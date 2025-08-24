Відомий шоумен і волонтер Сергій Притула 24 серпня звернувся до українців із важливим посланням: він закликав батьків говорити з дітьми про незалежність України та пояснювати, якою ціною вона здобувається.

Зокрема, Притула зізнався, що мав таку розмову зі своїми доньками – 4-річною Стефанією та 8-річною Соломією. Повідомляє Show 24 з посиланням на онлайн-трансляцію 24 Каналу.

Так, у прямому етері Сергій Притула розповів, що ця розмова була важкою, але дуже необхідною для його донечок.

Я говорив з ними про незалежність, я пояснював їм, що це таке. І діти поставили мені просте і водночас дуже складне питання. Вони сказали: "Чому росіяни хочуть нас вбити?",

– пригадав шоумен.

Телеведучий зізнався, що дати відповідь було непросто, адже маленьким дітям складно пояснювати терміни геополітики чи історії.

Ти на пальцях намагаєшся пояснити, що раби не хочуть бути вільними, вони хочуть мати своїх рабів. І що росіяни нам заздрять. Бо ми маємо те, чого не мають вони, і вони хочуть це у нас відібрати. Вони заздрять посмішкам наших дітей, бо в них таких немає. Вони хочуть відібрати затишок вашої дитячої кімнати й тому подібне,

– розповів Притула.

Він також підкреслив, що важливо виховувати дітей у вдячності всім, хто виборював незалежність України та захищає її сьогодні.

