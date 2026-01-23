Встретил любимую в зале суда: что известно о личной жизни волонтера Сергея Стерненко

22 января Михаил Федоров сообщил о назначении общественного деятеля и волонтера Сергея Стерненко советником по вопросам повышения эффективности использования дронов на фронте.

Его задачей станет развитие и усиление беспилотных подразделений, в частности через обеспечение, аналитику и обучение. Цель сотрудничества – устранение имеющихся препятствий, масштабирование эффективных решений и распространение лучшего боевого опыта для усиления Сил обороны.

Если о профессиональной деятельности Сергей Стерненко говорит открыто, то личную жизнь он комментирует очень редко. Что известно о его возлюбленной Наталье Усатенко и какой была их история отношений – далее в материале 24 Канала.

Сергей Стерненко на своей странице в фейсбуке рассказывал, что они с девушкой познакомились в 2016 году в очень неожиданном месте – в зале суда.

Наталья Усатенко и Сергей Стерненко / Фото из соцсетей

За годы вместе паре пришлось пройти немало испытаний – как личных, так и общих. Однако, их отношения это сделали только крепче.

30 ноября 2024 года Сергей Стерненко сообщил о помолвке с любимой.

Спасибо тебе за то, что всегда со мной, в самые тяжелые моменты жизни и во время всех взлетов и падений. Я люблю тебя,

– трогательно тогда написал активист в инстаграме.

В шоу "20:23", которое вышло на ютуб-канале Жени Яновича, он очень коротко и лаконично ответил на вопрос о том, почему решил обручиться. По словам активиста, он просто осознал, что уже "пора".

Что известно о возлюбленной Сергея Стерненко?