Встретил любимую в зале суда: что известно о личной жизни волонтера Сергея Стерненко
- Личная жизнь Стерненко редко комментируется, но кое-что об этом все же известно.
- Общественный деятель и волонтер помолвлен с Натальей Усатенко, которая имеет опыт работы в различных государственных и медийных учреждениях Украины.
- У пары очень интересная и необычная история знакомства.
22 января Михаил Федоров сообщил о назначении общественного деятеля и волонтера Сергея Стерненко советником по вопросам повышения эффективности использования дронов на фронте.
Его задачей станет развитие и усиление беспилотных подразделений, в частности через обеспечение, аналитику и обучение. Цель сотрудничества – устранение имеющихся препятствий, масштабирование эффективных решений и распространение лучшего боевого опыта для усиления Сил обороны.
Если о профессиональной деятельности Сергей Стерненко говорит открыто, то личную жизнь он комментирует очень редко. Что известно о его возлюбленной Наталье Усатенко и какой была их история отношений – далее в материале 24 Канала.
Сергей Стерненко на своей странице в фейсбуке рассказывал, что они с девушкой познакомились в 2016 году в очень неожиданном месте – в зале суда.
За годы вместе паре пришлось пройти немало испытаний – как личных, так и общих. Однако, их отношения это сделали только крепче.
30 ноября 2024 года Сергей Стерненко сообщил о помолвке с любимой.
Спасибо тебе за то, что всегда со мной, в самые тяжелые моменты жизни и во время всех взлетов и падений. Я люблю тебя,
– трогательно тогда написал активист в инстаграме.
В шоу "20:23", которое вышло на ютуб-канале Жени Яновича, он очень коротко и лаконично ответил на вопрос о том, почему решил обручиться. По словам активиста, он просто осознал, что уже "пора".
Что известно о возлюбленной Сергея Стерненко?
- На фейсбук-странице Натальи Усатенко указано, что она училась в Учебно-научном институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.
- Наталья имеет значительный профессиональный опыт. В течение двух лет она работала на телевидении, в частности на Первом городском канале Одессы, а также в Министерстве здравоохранения Украины (2018-2019). В течение года Усатенко сотрудничала с украинской общественной организацией и издательским домом ArcUA, созданным Ульяной Супрун, Владимиром Тихим и Станиславом Грещишиным.
- Позже Наталья занимала должность в издательстве "Лаборатория", Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Министерстве образования и науки Украины.
- Сейчас Усатенко сделала свои соцсети частными, поэтому чем она занимается – неизвестно.