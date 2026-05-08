Залез в гроб и хотел быть графическим дизайнером: интересные факты из жизни Сергея Танчинца
- Сергей Танчинец, лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, празднует 44-й день рождения и имеет звание заслуженного артиста Украины.
- В 2023 году он развелся с первой женой, а в 2025 году тайно женился на Юлиане Корецкой, которая моложе его на 19 лет.
Сергей Танчинец – лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Сегодня, 8 мая, музыкант отмечает день рождения. Артисту исполнилось 44 года.
Интересный факт, певец имеет звание заслуженного артиста Украины.
- Первые кумиры и тяга к музыке
В 11 лет гитара заменила Сергею игрушки. Первые аккорды он брал с кассет Metallica, не обращаясь к репетиторам. А первым источником вдохновения для музыканта стал известный ирландский гитарист Гэри Мур.
- Создание группы и участие в "Х-Факторе"
Еще в подростковом возрасте Тачинец встретил будущих коллег по группе. Они долго не могли определиться в каком жанре будут выступать, поэтому решили, что будут играть все. В 2007 году ребята переехали в Киев из Мукачево и выпустили первый альбом под названием Underground. Через некоторое время музыканты решили вернуться в родной город, а Сергей остался в Киеве, где нашел новых членов группы.
В 2016 году БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ приняли участие в проекте "Х-Фактор". Коллектив прошел в четвертый прямой эфир. Эта первая серьезная медийность принесла группе большую узнаваемость и популярность.
- Экстремальные съемки клипа
На съемках песни Underground солист Сергей Танчинец был вынужден лечь в настоящий гроб, после чего его закопали на кладбище.
- Графический дизайн
Когда Сергей был в поисках новых участников группы, то параллельно пробовал себя в другой профессии. Сначала в Мукачево имел совместный бизнес с другом, где изготавливали наружную рекламу и логотипы.
В столице нашел работу макетчика наружной рекламы, а еще позже научился графическому дизайну.
Я долгое время обеспечивал свою семью именно дизайном и это мне также очень нравилось. Если бы я не был музыкантом, я бы хотел быть графическим дизайнером,
– делился певец.
- Первая жена и дети
Первой женой музыканта была Анна Стефанская, которая много лет работала менеджером и директором группы. В браке родилось двое детей: Анастасия и Лукьян. Когда началась полномасштабная война Анна с детьми выехала в Польшу, а оттуда в Японию. Выбор на эту страну упал не случайно, ведь женщина хорошо владеет этим языком. В Японии она устроилась переводчиком, и дети пошли в школу.
В 2023 году пара объявила о разводе, ограничиваясь в объяснении причин такого решения. Как известно, сегодня Анна с детьми перебрались жить в Испанию. Интересно, что старшая дочь решила пойти по стопам звездного отца и стать музыкантом.
- Новая любовь Сергея Танчинца
С Юлианой Корецкой фронтмен познакомился еще в 2017 году. Через три года девушку пригласили работать с группой БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. На тот момент Сергей был в браке. Новые отношения певец подтвердил в мае 2024 года.
Осенью 2025 года пара тайно поженилась. О свадьбе знали только родители. Избранница певца моложе его на 19 лет.
- Гибель брата на фронте
Защитник Дмитрий Чендей погиб 29 июня 2024 года во время выполнения боевого задания, получив ранения, несовместимые с жизнью. Выяснилось, что военный был братом Сергея Танчинца.