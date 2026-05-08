Цікавий факт, співак має звання заслуженого артиста України. У день його народження 24 Канал розповість декілька маловідомих фактів із його життя, про які раніше могли не знати.

  • Перші кумири та потяг до музики

В 11 років гітара замінила Сергію іграшки. Перші акорди він брав із касет Metallica, не звертаючись до репетиторів. А першим джерелом натхнення для музиканта став відомий ірландський гітарист Гері Мур.

  • Створення гурту та участь в "Х-Факторі"

Ще у підлітковому віці Тачинець зустрів майбутніх колег по гурту. Вони довго не могли визначитись у якому жанрі виступатимуть, тому вирішили, що гратимуть все. У 2007 році хлопці переїхали до Києва з Мукачева й випустили перший альбом під назвою Underground. За якийсь час музиканти вирішили повернутись до рідного міста, а Сергій залишився в Києві, де знайшов нових членів гурту.

У 2016 році БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ взяли участь у проєкті "Х-Фактор". Колектив пройшов до четвертого прямого етеру. Ця перша серйозна медійність принесла гурту неабияку впізнаваність і популярність.

  • Екстремальні зйомки кліпу

На зйомках пісні Underground соліст Сергій Танчинець був змушений лягти у справжню труну, після чого його закопали на цвинтарі.

  • Графічний дизайн

Коли Сергій був у пошуках нових учасників гурту, то паралельно пробував себе в іншій професії. Спершу у Мукачево мав спільний бізнес із другом, де виготовляли зовнішню рекламу та логотипи.

У столиці знайшов роботу макетника зовнішньої реклами, а ще пізніше навчився графічного дизайну.

Я довгий час забезпечував свою родину саме дизайном і це мені також дуже подобалось. Якби я не був музикантом, я би хотів бути графічним дизайнером,
ділився співак.

  • Перша дружина та діти

Першою дружиною музиканта була Ганна Стефанська, яка багато років працювала менеджеркою та директоркою гурту. У шлюбі народилось двоє дітей: Анастасія та Лук'ян. Коли почалась повномасштабна війна Ганна з дітьми виїхала до Польщі, а звідти до Японії. Вибір на цю країну впав не випадково, адже жінка добре володіє цією мовою. У Японії вона влаштувалась перекладачем, і діти пішли до школи.

У 2023 році пара оголосила про розлучення, обмежуючись у поясненні причин такого рішення. Як відомо, сьогодні Ганна з дітьми перебрались жити до Іспанії. Цікаво, що старша донька вирішила піти стати стопами зіркового батька й стати музиканткою.

Сергій Танчинець з колишньою дружиною та дітьмиСергій Танчинець з колишньою дружиною та дітьми / Фото з фейсбуку

  • Нове кохання Сергія Танчинця

З Юліаною Корецькою фронтмен познайомився ще у 2017 році. Через три роки дівчину запросили працювати з гуртом БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. На той момент Сергій був у шлюбі. Нові стосунки співак підтвердив у травні 2024 року.

Восени 2025 року пара таємно одружилася. Про весілля знали лише батьки. Обраниця співака молодша від нього на 19 років.

Сергій Танчинець та Юліана КорецькаСергій Танчинець та Юліана Корецька / Фото з соцмереж

  • Загибель брата на фронті

Захисник Дмитро Чендей загинув 29 червня 2024 року під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям. З'ясувалось, що військовий був братом Сергія Танчинця.