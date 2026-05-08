Интересный факт, певец имеет звание заслуженного артиста Украины. В день его рождения 24 Канал расскажет несколько малоизвестных фактов из его жизни, о которых раньше могли не знать.

Читайте также ВИЧ, псориаз и психические расстройства: с какими хроническими заболеваниями живут знаменитости

Первые кумиры и тяга к музыке

В 11 лет гитара заменила Сергею игрушки. Первые аккорды он брал с кассет Metallica, не обращаясь к репетиторам. А первым источником вдохновения для музыканта стал известный ирландский гитарист Гэри Мур.

Создание группы и участие в "Х-Факторе"

Еще в подростковом возрасте Тачинец встретил будущих коллег по группе. Они долго не могли определиться в каком жанре будут выступать, поэтому решили, что будут играть все. В 2007 году ребята переехали в Киев из Мукачево и выпустили первый альбом под названием Underground. Через некоторое время музыканты решили вернуться в родной город, а Сергей остался в Киеве, где нашел новых членов группы.

В 2016 году БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ приняли участие в проекте "Х-Фактор". Коллектив прошел в четвертый прямой эфир. Эта первая серьезная медийность принесла группе большую узнаваемость и популярность.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Без неї ніяк" (кастинг Х-Фактора): смотрите видео онлайн

Экстремальные съемки клипа

На съемках песни Underground солист Сергей Танчинец был вынужден лечь в настоящий гроб, после чего его закопали на кладбище.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Underground: смотрите видео онлайн

Графический дизайн

Когда Сергей был в поисках новых участников группы, то параллельно пробовал себя в другой профессии. Сначала в Мукачево имел совместный бизнес с другом, где изготавливали наружную рекламу и логотипы.

В столице нашел работу макетчика наружной рекламы, а еще позже научился графическому дизайну.

Я долгое время обеспечивал свою семью именно дизайном и это мне также очень нравилось. Если бы я не был музыкантом, я бы хотел быть графическим дизайнером,

– делился певец.

Первая жена и дети

Первой женой музыканта была Анна Стефанская, которая много лет работала менеджером и директором группы. В браке родилось двое детей: Анастасия и Лукьян. Когда началась полномасштабная война Анна с детьми выехала в Польшу, а оттуда в Японию. Выбор на эту страну упал не случайно, ведь женщина хорошо владеет этим языком. В Японии она устроилась переводчиком, и дети пошли в школу.

В 2023 году пара объявила о разводе, ограничиваясь в объяснении причин такого решения. Как известно, сегодня Анна с детьми перебрались жить в Испанию. Интересно, что старшая дочь решила пойти по стопам звездного отца и стать музыкантом.

Сергей Танчинец с бывшей женой и детьми / Фото с фейсбука

Новая любовь Сергея Танчинца

С Юлианой Корецкой фронтмен познакомился еще в 2017 году. Через три года девушку пригласили работать с группой БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. На тот момент Сергей был в браке. Новые отношения певец подтвердил в мае 2024 года.

Осенью 2025 года пара тайно поженилась. О свадьбе знали только родители. Избранница певца моложе его на 19 лет.

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая / Фото из соцсетей

Гибель брата на фронте

Защитник Дмитрий Чендей погиб 29 июня 2024 года во время выполнения боевого задания, получив ранения, несовместимые с жизнью. Выяснилось, что военный был братом Сергея Танчинца.