Я переживал, – Танчинец раскрыл, как делал предложение любимой, которая младше его на 19 лет
В 2025 году фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец сделал предложение своей возлюбленной Юлиане Корецкой. Артист не слишком активно рассказывает о своих отношениях.
Поэтому только сейчас впервые поделился подробностями признания в любви. Об этом он сказал в комментарии для программы "Утро в большом городе".
Неожиданно (делал предложение, – 24 Канал). Это было на отдыхе, во время отпуска, когда мы были свободными и спокойными за ужином в ресторане. Было щемяще. Я переживал,
– рассказал Танчинец.
Для контекста! Юлиана Корецкая – PR-директор группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Девушка на 19 лет моложе Сергея Танчинца: ей 25, ему – 43.
Что известно об отношениях Сергея Танчинца и Юлианы Корецкой?
- Их первая встреча состоялась в июле 2017 года на одном из музыкальных фестивалей. В 2020 году, когда Юлиана переехала в Киев, ее пригласили работать с группой БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Тогда Сергей был в браке.
- В сентябре 2023 года певец развелся с Анной, с которой воспитывал двоих детей – дочь Анастасию и сына Лукьяна. Супруги должны были бы праздновать 15-ю годовщину, однако жизнь распорядилась иначе.
- Впервые публично свои отношения Сергей и Юлиана подтвердили в мае 2024 года.
У меня был день рождения, и Юлиана, как моя девушка, поздравила меня в соцсетях. Мы уже некоторое время были вместе, поэтому не было смысла что-то скрывать. Специальных планов не строили – просто настал момент, когда захотелось говорить о себе как о паре,
– рассказывал Танчинец в интервью для журнала Viva.
- Осенью 2025 года пара тайно поженилась. О свадьбе знали только родители; празднование прошло камерно, с красивой фотосессией и ужином только для двоих.