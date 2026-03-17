Тож лише зараз вперше поділився подробицями освідчення. Про це він сказав у коментарі для програми "Ранок у великому місті".

Неочікувано (робив пропозицію, – 24 Канал). Це було на відпочинку, під час відпустки, коли ми були вільними й спокійними за вечерею в ресторані. Було щемливо. Я переживав,

– розповів Танчинець.

Для контексту! Юліана Корецька – PR-директор гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Дівчина на 19 років молодша за Сергія Танчинця: їй 25, йому – 43.

Що відомо про стосунки Сергія Танчинця та Юліани Корецької?

Їхня перша зустріч відбулася в липні 2017 року на одному з музичних фестивалів. У 2020 році, коли Юліана переїхала до Києва, її запросили працювати з гуртом БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Тоді Сергій був у шлюбі.

У вересні 2023 року співак розлучився з Ганною, з якою виховував двох дітей – доньку Анастасію та сина Лук'яна. Подружжя мало б святкувати 15-ту річницю, однак життя розпорядилося інакше.

Вперше публічно свої стосунки Сергій і Юліана підтвердили у травні 2024 року.

У мене був день народження, і Юліана, як моя дівчина, привітала мене в соцмережах. Ми вже певний час були разом, тож не було сенсу щось приховувати. Спеціальних планів не будували – просто настав момент, коли захотілося говорити про себе як про пару,

– розповідав Танчинець в інтерв'ю для журналу Viva.