Тож лише зараз вперше поділився подробицями освідчення. Про це він сказав у коментарі для програми "Ранок у великому місті".
Неочікувано (робив пропозицію, – 24 Канал). Це було на відпочинку, під час відпустки, коли ми були вільними й спокійними за вечерею в ресторані. Було щемливо. Я переживав,
– розповів Танчинець.
Для контексту! Юліана Корецька – PR-директор гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Дівчина на 19 років молодша за Сергія Танчинця: їй 25, йому – 43.
Що відомо про стосунки Сергія Танчинця та Юліани Корецької?
- Їхня перша зустріч відбулася в липні 2017 року на одному з музичних фестивалів. У 2020 році, коли Юліана переїхала до Києва, її запросили працювати з гуртом БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Тоді Сергій був у шлюбі.
- У вересні 2023 року співак розлучився з Ганною, з якою виховував двох дітей – доньку Анастасію та сина Лук'яна. Подружжя мало б святкувати 15-ту річницю, однак життя розпорядилося інакше.
- Вперше публічно свої стосунки Сергій і Юліана підтвердили у травні 2024 року.
У мене був день народження, і Юліана, як моя дівчина, привітала мене в соцмережах. Ми вже певний час були разом, тож не було сенсу щось приховувати. Спеціальних планів не будували – просто настав момент, коли захотілося говорити про себе як про пару,
– розповідав Танчинець в інтерв'ю для журналу Viva.
- Восени 2025 року пара таємно одружилася. Про весілля знали лише батьки; святкування пройшло камерно, з красивою фотосесією та вечерею лише для двох.