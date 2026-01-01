Фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ во второй раз женился и очаровал сеть свадебными фото
Фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец во второй раз женился. Его избранницей стала PR директор коллектива Юлиана Корецкая.
Об этом стало известно в новогоднюю ночь. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Сергея Танчинца.
Певец поздравил любимую с днем рождения и поделился свадебными фото.
С Днем Рождения, моя Юлиана Танчинец. Спасибо за крылья за спиной, спасибо за землю под ногами, спасибо за любовь, за заботу, за принятие. Ты мое счастье,
– отметил Сергей Танчинец.
Заметим, что слухи о том, что Сергей и Юлиана заключили брак появились еще в ноябре. Тогда на одном из видео внимательные пользователи увидели у певца кольцо на безымянном пальце. В интервью, которое вышло на ютуб-канале M1 music Танчинец рассказал, что они с любимой планируют пожениться, как только появится свободное от концертов время. В то же время когда именно пара обручилась – пока неизвестно.
Для справки! Для артиста это второй брак. В сентябре 2023 года Сергей Танчинец развелся с Анной, с которой имеет общих детей – дочь Анастасию и сына Лукьяна.
Что известно об отношениях Сергея Танчинца и Юлианы Корецкой?
- О том, что певец и пиар-директор БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ встречаются стало известно в мае прошлого года. Тогда Юлиана поздравила Сергея с днем рождения, признавшись ему в любви.
- В июле Танчинец сделал предложение девушке.
- Впоследствии Корецкая в соцсетях отмечала, что свадьбу в классическом его понимании они праздновать не планируют.