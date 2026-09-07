Сергей Танчинец тайно женился год назад: жена артиста впервые показала видео со свадьбы

Фронтмен "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец и PR-директор группы Юлиана Корецкая впервые раскрыли дату своей свадьбы.

Супруги редко делятся подробностями личной жизни, но на этот раз сделали исключение в связи с важной датой. Юлиана также впервые опубликовала в инстаграме видео с их свадьбы.

Известно, что Сергей и Юлиана отметили этот особенный день вдвоем. Они выбрали праздничные наряды и отправились в ЗАГС, где состоялась церемония. После этого молодожены поужинали в ресторане на Подоле, а переночевали в любимом отеле.

В видео можно увидеть кадры со свадьбы, в частности церемонию в ЗАГСе и момент, когда влюбленные обмениваются обручальными кольцами. Для этого важного дня они выбрали кольца от Cartier. Во время церемонии Юлиана не сдержала слез. По случаю первой годовщины брака она также поделилась своими эмоциями.

Год назад мы сказали самое важное "да" в жизни. Каждый день думаю о том, насколько мне повезло найтисвой остров безопасности, любви и заботы в этом мире. Клево быть твоей женой. С годовщиной! Люблю нас,

– написала Юлиана.

Добавим, что для Сергея Танчинца этот брак стал вторым: в сентябре 2023 года он развелся с Анной, от которой у него двое детей – дочь Анастасия и сын Лукьян. Недавно его новая жена Юлиана Корецкая показала, какие отношения сложились между ней и сыном артиста от предыдущего брака.